"Вінницягаз" закликає споживачів підготувати газові мережі до зими

Аварійно-диспетчерська служба АТ "Вінницягаз" за 10 місяців поточного року прийняла 14 тисяч викликів. 85% викликів пов’язані з витоками газу на внутрішньобудинкових мережах. Тож власникам будівель та споруд задля власної безпеки потрібно подбати про стан газових мереж у оселі.

Станом на 1 листопада 2021 року аварійно-диспетчерська служба АТ "Вінницягаз" здійснила 14 тисяч виїздів за викликами "104". У 85% випадків газовики виявили та локалізували витоки природного газу на внутрішньобудинкових мережах. За словами прес-служби, з початком опалювального сезону кількість аварійних заявок збільшується.

"Причинами витоків газу найчастіше є несправний технічний стан газових мереж у будинках, використання застарілого газового обладнання або самовільна його заміна", - говорить технічний директор АТ "Вінницягаз" Ігор Дорошенко.

У прес-службі зазначили, що для уникнення аварійних ситуацій власники будівель та споруд мають щороку проводити фахове технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Послуги надаються спеціалізованими організаціями на ринкових засадах. Те ж саме стосується встановлення, заміни та обслуговування газових приладів – плит, котлів, водонагрівачів тощо, яке мають здійснювати фахівці, а не випадкові люди чи самі споживачі.

Станом на кінець жовтня понад 30 тисяч споживачів газу Вінницької області замовили послуги з технічного обслуговування газових мереж своїх будинків у АТ "Вінницягаз". З них майже 19 тисяч – власники приватних садиб, мешканці 900 багатоквартирних будинків та 2,4 тисяч підприємств, установ та організацій.

"Подбати про свою безпеку та замовити необхідну послугу чи сертифіковані газові прилади можна у 104.ua клієнтських просторах. З правилами безпеки при користуванні газом у побуті, споживачі можуть ознайомитися на офіційному сайті АТ "Вінницягаз" або сторінці компанії у мережі Facebook", - йдеться у повідомленні.