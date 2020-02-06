"Винницагаз": потребители с автономным отоплением заплатят за доставку вдвое меньше

Иллюстративное фото (УНИАН)

В Винницкой области доля таких потребителей составляет 80%

За первые три месяца текущего года потребители газа Винницкой области, которые используют газ для отопления домов, будут платить за доставку газа на 43% меньше, чем в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Винницагаз".

"Благодаря введенной НКРЭКУ новой системе оплаты потребители получают равномерный и прогнозируемый платеж за доставку газа в течение года. Это уменьшит нагрузку на семейный бюджет в отопительный период", - говорится в сообщении.

Согласно расчетам Ассоциации газового рынка Украины, наиболее выгодной новая система расчетов будет для потребителей, которые используют газ для отопления жилья. "В Винницкой области доля таких потребителей составляет 80% или 361,5 тыс. семей. Их платежи за доставку газа в отопительный период уменьшатся в среднем в два раза. Например, домохозяйство в Винницкой области, которое потребляет 1393 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 371,94 вместо 655,22 гривен", - говорится в сообщении.

январь февраль март Потребление*, куб. м 280 252 265 1 кв. 2019 года, грн. 230,19 207,17 217,86 655,22 1 кв. 2020 года, грн. 123,98 123,98 123,98 371,94

*данные НКРЭКУ

"Потребитель может равномерно планировать расходы на доставку газа. В свою очередь Операторы ГРМ и "Винницагаз", в частности, получают равномерное поступление ресурсов для проведения текущих работ. Это особенно важно для обеспечения деятельности предприятия в межотопительный период. Именно тогда выполняются основные ремонтные и профилактические работы на газораспределительных сетях", - отмечает финансовый директор АО "Винницагаз" Сергей Кибитлевский.

В пресс-службе также напомнили, что 24 декабря 2019 года Регулятором утверждены новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРМ. Таким образом было завершено анбандлинг, который длился в Украине с 2015 года. Осуществлено окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан к одному поставщику и имеет возможность выбора.