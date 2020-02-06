"Вінницягаз": споживачі з автономним опаленням заплатять за доставку вдвічі менше

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У Вінницькій області частка таких споживачів становить 80%

За перші три місяці поточного року споживачі газу Вінницької області, які використовують газ для опалення будинків, будуть платити за доставку на 43% менше, ніж у першому кварталі 2019 року. Про це повідомляє прес-служба АТ "Вінницягаз".

"Завдяки введеній НКРЕКП новій системі оплати споживачі отримують рівномірний і прогнозований платіж за доставку газу протягом року. Це зменшить навантаження на сімейний бюджет в опалювальний період", - йдеться в повідомленні.

Згідно з розрахунками Асоціації газового ринку України, найбільш вигідною нова система розрахунків буде для споживачів, які використовують газ для опалення житла. "У Вінницькій області частка таких споживачів становить 80% або 361,5 тис. сімей. Їх платежі за доставку газу в опалювальний період зменшаться в середньому в два рази. Наприклад, домогосподарство у Вінницькій області, яке споживає 1393 куб. м газу в рік, за три місяці заплатить 371,94 замість 655,22 гривень", - йдеться в повідомленні.

січень лютий березень Споживання*, куб. м 280 252 265 1 кв. 2019 року, грн. 230,19 207,17 217,86 655,22 1 кв. 2020 року, грн. 123,98 123,98 123,98 371,94

*дані НКРЕКП

"Споживач може рівномірно планувати витрати на доставку газу. У свою чергу Оператори ГРМ і "Вінницягаз", зокрема, отримують рівномірне надходження ресурсів для проведення поточних робіт. Це особливо важливо для забезпечення діяльності підприємства в міжопалювальний період. Саме тоді виконуються основні ремонтні та профілактичні роботи на газорозподільних мережах", - зазначає фінансовий директор АТ "Вінницягаз" Сергій Кібітлевський.

У прес-службі також нагадали, що 24 грудня 2019 року Регулятором затверджено нові тарифи для Оператора ГТС і операторів ГРМ. Таким чином було завершено анбандлінг, який тривав в Україні з 2015 року. Здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив'язаний до одного постачальника і має можливість вибору.