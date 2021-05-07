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"Винницагаз" обеспечила доставку первых 100 котлов по заказу клиентов

Новина українською → Винница, Пятница 07 мая 2021 17:50
"Винницагаз" обеспечила доставку первых 100 котлов по заказу клиентов Фото: "Винницагаз" доставила первых 100 котлов по заказу клиентов (facebook.com vinnitsagas)
Автор: РБК-Украина

Почти 100 газовых котлов приобрели потребители газа Винницкой области в АО "Винницагаз". С начала текущего года компания предоставляет новую услугу продажи газового оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Особенно выгодное приобретение в комплексе с услугами присоединения к сетям или реконструкции, которые уже заказали более 500 клиентов.

В 2021 году в компании "Винницагаз" стартовал новый сервис - индивидуальный подбор газового оборудования и его продажа. При этом потребитель может одновременно заказать комплексную услугу "Газ под ключ".

Услуга по комплексному присоединению включает все этапы - от подачи заявления, проектирования, монтажных работ - до пуска газа в газовые приборы. Это позволяет потребителю сэкономить время и средства при реализации нового присоединения к газовым сетям или реконструкции существующей системы.

"Заказать комплексную услугу замены газового оборудования, или присоединения к сетям, приобрести необходимое оборудование потребители могут в центрах обслуживания 104.ua Клиентское пространство. За четыре месяца текущего года в Винницкой области персональные менеджеры 104.ua Клиентских пространств проработали уже более 800 заказов. Из них почти 400 - на присоединение новых объектов к сетям, еще 120 - на реконструкцию существующих газопроводов, замену устаревшего оборудования на новое, современное и энергоэффективное", - сообщил директор по капитальному строительству АО "Винницагаз" Николай Яременко.

Комплексные услуги газификации и реконструкции сетей в течение января-апреля 2021 года уже получили 211 клиентов. При этом потребители приобрели в 104.ua Клиентском пространстве 280 единиц газового оборудования. В частности, почти 100 газовых котлов от ведущих производителей.

Большинство из них приобретены застройщиками многоквартирных домов и будут обеспечивать теплом жителей новостроек области. Пользуются спросом среди потребителей газовые счетчики, сигнализаторы природного и угарного газа, модемы дистанционной передачи данных. Сертифицированное оборудование, которое соответствует международным стандартам качества, обеспечит потребителям комфорт, безопасность и надежность в пользовании газом.

Индивидуально подобрать газовое оборудование необходимой мощности помогают персональные менеджеры 104.ua Клиентского пространства.

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