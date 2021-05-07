"Вінницягаз" забезпечила доставку перших 100 котлів на замовлення клієнтів

Майже 100 газових котлів придбали споживачі газу Вінницькій області в АТ "Вінницягаз". З початку поточного року компанія надає нову послугу продажу газового обладнання.

Особливо вигідне придбання у комплексі з послугами приєднання до мереж або реконструкції, які вже замовили понад 500 клієнтів.

У 2021 році в компанії "Вінницягаз" стартував новий сервіс - індивідуальний підбір газового обладнання та його продаж. При цьому споживач може одночасно замовити комплексну послугу "Газ під ключ".

Послуга з комплексного приєднання включає всі етапи - від подачі заяви, проектування, монтажних робіт - до пуску газу в газові прилади. Це дозволяє споживачеві заощадити час і кошти при реалізації нового приєднання до газових мереж або реконструкції існуючої системи.

"Замовити комплексну послугу заміни газового обладнання, або приєднання до мереж, придбати необхідне обладнання споживачі можуть у центрах обслуговування 104.ua Клієнтський простір. За чотири місяці поточного року у Вінницькій області персональні менеджери 104.ua Клієнтських просторів пропрацювали вже понад 800 замовлень. З них майже 400 - на приєднання нових об'єктів до мереж, ще 120 - на реконструкцію існуючих газопроводів, заміну застарілого обладнання на нове, сучасне і енергоефективне", - повідомив директор з капітального будівництва АТ "Вінницягаз" Микола Яременко.

Комплексні послуги газифікації та реконструкції мереж протягом січня-квітня 2021 року вже отримали 211 клієнтів. При цьому споживачі придбали в 104.ua Клієнтському просторі 280 одиниць газового обладнання. Зокрема, майже 100 газових котлів від провідних виробників.

Більшість з них придбані забудовниками багатоквартирних будинків і забезпечуватимуть теплом жителів новобудов області. Користуються попитом серед споживачів газові лічильники, сигналізатори природного і чадного газу, модеми дистанційної передачі даних. Сертифіковане обладнання, яке відповідає міжнародним стандартам якості, забезпечить споживачам комфорт, безпеку і надійність у користуванні газом.

Індивідуально підібрати газове обладнання необхідної потужності допомагають персональні менеджери 104.ua Клієнтського простору.