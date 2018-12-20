"Винницагаз": нормы потребления газа без счетчиков приближены к объективным

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Новые нормы стимулируют установку счетчиков и рациональное использование энергоресурса

В связи с решением Верховного суда Украины, с 1 ноября 2018 года изменены нормы потребления газа для потребителей голубого топлива, у которых не установлены газовые счетчики. Это коснется 2,4 % (6,8 тыс.) потребителей газа Винницкой области, в то время как 97,6 % (440,1 тыс.) снабжены приборными учетом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые нормы приближены к объективному учету потребления газа, стимулируют установку счетчиков и рациональное использование энергоресурса. По оценкам независимых экспертов и специалистов Ассоциации газового рынка, общая экономия газа в связи с эффектом от изменения норм составит более 380 млн куб. м газа в год.

"27 ноября 2018 года Верховный суд Украины отменил действие норм потребления газа без счетчиков, которые были утверждены постановлениями Кабинета Министров Украины № 203 и 204 от 23 марта 2016 года. Эти постановления признаны противоправными и недействительными из-за нарушения регламента при утверждении, а также отсутствия каких-либо обоснований и расчетов. Поэтому сейчас правомочны нормы, действовавшие до них", - говорится в сообщении.

В связи с этим, с ноября 2018 года ежемесячные объемы потребления газа для клиентов ПАО "Винницагаз" без счетчиков рассчитывают уже с учетом изменения норм.

"Научно-статистические исследования потребления газа, а также фактические данные указывают на то, что нормы, которые действовали до 1 ноября 2018 года, были почти в 3 раза ниже реального потребления. Например, в октябре 2018 года, при норме потребления в 3,3 м куб. по виду потребления "Плита газовая при наличии централизованного горячего снабжения", фактическое потребление ресурса согласно общедомового счетчика по одному из домов города Винницы составило 8,3 м куб. на одного проживающего. В результате только за октябрь 2018 года потери по потребителям, которые рассчитываются за газ по нормам потребления (в которых не установлены индивидуальные или общедомовые газовые счетчики), составили почти 61 тыс. куб. м. За десять месяцев текущего года сумма таких потерь составила 608 тыс. куб. м", - сообщают в пресс-службе.

Потребление газа в Винницкой области в сравнении с нормами потребления (м куб. на 1 человека в месяц):

Категория потребления газа Фактическое потребление газа по данным счетчиков в период октябрь-март Нормы, которые были признаны судом незаконными Действующие с ноября 2018 г. нормы Исследование USAID Анализ УкрНДИинжпроекту газовая Плита с ЦГВ 7,3 3,3 9,8 5,8 6,9 газовая Плита без ЦГВ 14,2 5,4 18,3 _____ 11,3

Также отмечается, что эксперты USAID в рамках проекта "Реформа городского теплоснабжения в Украине" исследовали данные по 55 тыс. домохозяйств по всей стране. Последний комплексный анализ объемов потребления газа было проведено Научно-исследовательским институтом по газоснабжению, теплоснабжению и благоустройству городов и сел Украины (Укрнииинжпроект) в 2018 году. Результаты показали, что в зависимости от используемых газовых приборов потребителям необходимо в 2,5-3 раза больше газа, чем предусмотрено нормами.

"Заниженные нормы, которые действовали для бытовых потребителей, не имеющих индивидуальных счетчиков, соответственно, искусственно втрое занижали объемы фактического потребления природного газа в течение 2014-2018 годов. Это не только породило необоснованные потери компании от потребленного, но не оплаченного потребителями энергоресурса, но и 2,657 тысяч отказов потребителей от установки индивидуальных приборов учета газа. Кроме того, в Винницкой области почти втрое участились случаи умышленной порчи счетчиков газа", - объясняет главный инженер ПАО "Винницагаз" Михаил Дзимина.

По словам пресс-службы, дальнейшее использование таких норм делало невозможным выполнения требований Закона Украины "О коммерческом учете природного газа" в части 100% обеспечения потребителей газовыми счетчиками. В свою очередь, при отсутствии счетчиков газа и необоснованных нормах потребления газа отсутствовали стимулы у потребителей для экономии голубого топлива. По данным Ассоциации газового рынка, отмена заниженных норм станет стимулом для установки приборов учета и экономии газа в объеме около 380 млн куб. м газа в год.