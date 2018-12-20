"Вінницягаз": норми споживання газу без лічильників наближені до об'єктивних

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Нові норми стимулюють встановлення лічильників і раціональне використання енергоресурсу

У зв'язку з рішенням Верховного суду України, з 1 листопада 2018 року змінені норми споживання газу для споживачів блакитного палива, в яких не встановлені газові лічильники. Це торкнеться 2,4 % (6,8 тис.) споживачів газу Вінницької області, в той час як 97,6 % (440,1 тис.) забезпечені приладовими обліком. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Нові норми наближені до об'єктивного обліку споживання газу, стимулюють встановлення лічильників і раціональне використання енергоресурсу. За оцінками незалежних експертів і фахівців Асоціації газового ринку, загальна економія газу в зв'язку з ефектом від зміни норм складе більше 380 млн куб. м газу на рік.

"27 листопада 2018 року Верховний суд України скасував дію норм споживання газу без лічильників, які були затверджені постановами Кабінету Міністрів України № 203 та 204 від 23 березня 2016 року. Ці постанови визнані протиправними та нечинними через порушення регламенту при затвердженні, а також відсутність будь-яких обгрунтувань і розрахунків. Тому наразі правомочними є норми, що діяли до них", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, з листопада 2018 року щомісячні обсяги споживання газу для клієнтів ПАТ "Вінницягаз" без лічильників розраховують вже з урахуванням зміни норм.

"Науково-статистичні дослідження споживання газу, а також фактичні дані вказують на те, що норми, які діяли до 1 листопада 2018 року, були майже в 3 рази нижче реального споживання. Наприклад, у жовтні 2018 року, при нормі споживання у 3,3 м куб. за видом споживання "Плита газова за наявності централізованого гарячого постачання", фактичне споживання ресурсу згідно загальнобудинкового лічильника по одному із будинків міста Вінниці склало 8,3 м куб. на одного проживаючого. В результаті тільки за жовтень 2018 року втрати по споживачах, які розраховуються за газ за нормами споживання (у яких не встановлені індивідуальні або загальнобудинкові газові лічильники), склали майже 61 тис. куб. м. За десять місяців поточного року сума таких втрат сягнула 608 тис куб. м", - повідомляють у прес-службі.

Споживання газу у Вінницькій області у порівнянні з нормами споживання (м куб. на 1 людину в місяць):

Категорія споживання газу Фактичне споживання газу за даними лічильників у період жовтень-березень Норми, які були визнані судом незаконними Діючі з листопада 2018 р. норми Дослідження USAID Аналіз УкрНДІінжпроекту Плита газова з ЦГВ 7,3 3,3 9,8 5,8 6,9 Плита газова без ЦГВ 14,2 5,4 18,3 _____ 11,3

Також зазначається, що експерти USAID в рамках проекту "Реформа міського теплопостачання в Україні" дослідили дані по 55 тис. домогосподарств по всій країні. Останній комплексний аналіз обсягів споживання газу було проведено Науково-дослідним інститутом по газопостачанню, теплопостачанню та благоустрою міст і сіл України (УкрНДІінжпроект) в 2018 році. Результати показали, що в залежності від використовуваних газових приладів споживачам необхідно в 2,5-3 рази більше газу, ніж передбачено нормами.

"Занижені норми, які діяли для побутових споживачів, що не мають індивідуальних лічильників, відповідно штучно втричі занижували обсяги фактичного споживання природного газу впродовж 2014-2018 років. Це не лише породило необгрунтовані втрати компанії від спожитого, але не оплаченого споживачами енергоресурсу, а й 2,657 тисяч відмов споживачів від встановлення індивідуальних засобів обліку газу. Крім того, в Вінницькій області майже втричі почастішали випадки навмисного псування лічильників газу" - пояснює головний інженер ПАТ "Вінницягаз" Михайло Дзіміна.

За словами прес-служби, подальше використання таких норм унеможливлювало виконання вимог Закону України "Про комерційний облік природного газу" в частині 100% забезпечення споживачів газовими лічильниками. В свою чергу, при відсутності лічильників газу та необґрунтованих нормах споживання газу були відсутні стимули у споживачів для економії блакитного палива. За даними Асоціації газового ринку, відміна занижених норм стане стимулом для установки приладів обліку та економії газу в обсязі близько 380 млн куб. м газу на рік.