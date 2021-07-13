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"Винницагаз" с начала года установил 29 новых ШГРП

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Винница, Вторник 13 июля 2021 14:45
"Винницагаз" с начала года установил 29 новых ШГРП Шкафный газорегуляторный пункт (пресс-служба "Винницагаза")
Автор: Мария Тарарыева

Для обеспечения стабильной подачи газа и повышения уровня безопасности, за первое полугодие 2021 "Винницагаз" установил 29 новых газорегуляторных пункта шкафного типа (ШГРП). Новое современное оборудование производства Львовского завода RGC Production было установлено на замену устаревшим и изношенным образцам, которые отслужили более 25 лет.

Об этом сообщает пресс-служба "Винницагаза".

Новые ШГРП обеспечат стабильную, бесперебойную и безопасную подачу газа 12 тысячам клиентов компании в Винницкой области.

"ШГРП оборудованы современной автоматикой и качественными итальянскими регуляторами давления. Данное оснащение снижает и поддерживает постоянное давление газа в сети, независимо от объемов потребления. Обеспечивает корректную и безопасную работу газовых приборов, рассчитанных на потребление природного газа низкого давления. Оборудование на шкафных пунктах не только регулирует уровень давления газа, но и предотвращает его прыжки, делает его стабильным 24 часа в сутки 7 дней в неделю", - говорится в сообщении.

Кроме того, фильтры шкафных газорегуляторных пунктов очищают голубое топливо перед подачей его потребителям.

"Замену оборудования компания провела на выполнение плана развития. Стоимость работ вместе с оборудованием составляет 7,7 млн гривен. Финансируются такие работы за счет тарифа на распределение газа. Поэтому своевременная оплата услуги доставки газа - залог содержания газораспределительных сетей и сооружений на них в надлежащем состоянии", - отметил технический директор АО "Винницагаз" Игорь Дорошенко.

В пресс-службе отметили, что для модернизации газовых сетей области до конца текущего года "Винницагаз" планирует установить еще 27 новых ШГРП. Оборудование будет обеспечивать регулирование подачи газа для почти 10 тысяч потребителей Винницкой области.

"Всего за 2,5 года "Винницагаз" приобрел и установил в зоне лицензионной деятельности 136 шкафных газорегуляторных пунктов производства Львовского завода RGC Production", - говорится в сообщении.

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