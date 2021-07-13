"Вінницягаз" з початку року встановив 29 нових ШГРП

Для забезпечення стабільної подачі газу та підвищення рівня безпеки, за перше півріччя 2021 року "Вінницягаз" встановив 29 нових газорегуляторних пунктів шафового типу (ШГРП). Нове сучасне обладнання виробництва Львівського заводу RGC Production було встановлено на заміну застарілим та зношеним зразкам, які відслужили понад 25 років.

Нові ШГРП забезпечать стабільну, безперебійну і безпечну подачу газу 12 тисячам клієнтів компанії у Вінницькій області.

"ШГРП обладнані сучасною автоматикою і якісними італійськими регуляторами тиску. Дане оснащення знижує і підтримує постійний тиск газу в мережі, незалежно від обсягів споживання. Забезпечує коректну і безпечну роботу газових приладів, розрахованих на споживання природного газу низького тиску. Обладнання на шафових пунктах не тільки регулює рівень тиску газу, але і запобігає його стрибкам, робить його стабільним 24 години на добу 7 днів на тиждень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, фільтри шафових газорегуляторних пунктів очищають блакитне паливо перед подачею його споживачам.

"Заміну обладнання компанія провела на виконання плану розвитку. Вартість робіт разом з обладнанням становить 7,7 млн гривень. Фінансуються такі роботи за рахунок тарифу на розподіл газу. Тому своєчасна оплата послуги доставки газу-запорука утримання газорозподільних мереж та споруд на них у належному стані", - зазначив технічний директор АТ "Вінницягаз" Ігор Дорошенко.

У прес-службі зазначили, що для модернізації газових мереж області до кінця поточного року "Вінницягаз" планує встановити ще 27 нових ШГРП. Обладнання забезпечуватиме регулювання подачі газу для майже 10 тисяч споживачів Вінницької області.

"Всього за 2,5 роки "Вінницягаз" придбав і встановив в зоні ліцензійної діяльності 136 шафових газорегуляторних пунктів виробництва Львівського заводу RGC Production", - йдеться в повідомленні.