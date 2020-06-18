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"Винницагаз": с начала года специалисты компании выявили больше 80 краж газа

Новости » Энергетика     18.06.2020 - 14:39
"Винницагаз": с начала года специалисты компании выявили больше 80 краж газа
Газовая труба (УНИАН)

Специалисты отслеживают сторонние вмешательства в работу газораспределительных сетей с помощью специального современного оборудования

Специалисты АО "Винницагаз" с начала года выявили 82 случая несанкционированного отбора природного газа бытовыми потребителями области. Сумма ущерба составила 1 млн 350 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"За пять месяцев 2020 года в результате проведенных проверок АО "Винницагаз" выявлено 82 случая нарушения правил учета природного газа. Среди них 5 незаконных врезок в систему газоснабжения, 47 случаев безучетного потребления газа с вмешательством в работу счетчика и 30 вмешательств в работу счетчика с использованием магнита. Нарушения допущены бытовыми потребителями", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что специалисты компании отслеживают сторонние вмешательства в работу газораспределительных сетей с помощью специального современного оборудования. Это позволяет быстрее и эффективнее находить места потерь, а также подтверждать факты вмешательств.

Сумма причиненного ущерба, по словам пресс-службы, уже достигла 1 млн 350 тыс. гривен. Она начисленная к уплате нарушителям.

"В случае обнаружения кражи газа потребитель-нарушитель должен заплатить за неучтенные объемы в размере предельных норм потребления, что в разы превышает стоимость санкционированного отбора. Кроме того, в зависимости от характера нарушения, злоумышленнику придется заплатить за прекращение и возобновление газоснабжения, оплатить стоимость повреждения счетчика или газопровода", - объясняет технический директор АО "Винницагаз" Владимир Билаш.

Также в пресс-службе отметили, что начисленные убытки возмещаются недобросовестными потребителями.

"На середину июня 2020 года нарушителями уплачено 360 тыс. гривен возмещения. По одному случаю незаконной врезки с суммой начисленных убытков в размере 332 тыс. гривен открыто уголовное производство, проводится досудебное следствие. Кроме того, незаконные врезки несут опасность как для нарушителя, так и для его окружения, ведь сопровождаются утечками газа. Это угроза взрывов, пожаров, удушья, не редкость и роковые последствия", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новости Украины Винницагаз
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