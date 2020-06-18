"Вінницягаз": з початку року фахівці компанії виявили більше 80 крадіжок газу

Газова труба (УНІАН)

Фахівці відстежують сторонні втручання в роботу газорозподільних мереж за допомогою спеціального сучасного обладнання

Фахівці АТ "Вінницягаз" з початку року виявили 82 випадки несанкціонованого відбору природного газу побутовими споживачами області. Сума збитку склала 1 млн 350 тис. гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"За п'ять місяців 2020 року в результаті проведених перевірок АТ "Вінницягаз" виявлено 82 випадки порушення правил обліку природного газу. Серед них 5 незаконних врізок у систему газопостачання, 47 випадків безоблікового споживання газу з втручанням у роботу лічильника і 30 втручань в роботу лічильника з використанням магніту. Порушення допущені побутовими споживачами", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що фахівці компанії відстежують сторонні втручання в роботу газорозподільних мереж за допомогою спеціального сучасного обладнання. Це дозволяє швидше і ефективніше знаходити місця втрат, а також підтверджувати факти втручань.

Сума заподіяної шкоди, за словами прес-служби, вже досягла 1 млн 350 тис. гривень. Вона нарахована до сплати порушникам.

"У разі виявлення крадіжки газу споживач-порушник повинен заплатити за невраховані обсяги у розмірі граничних норм споживання, що в рази перевищує вартість санкціонованого відбору. Крім того, залежно від характеру порушення, зловмиснику доведеться заплатити за припинення та відновлення газопостачання, оплатити вартість пошкодження лічильника або газопроводу", - пояснює технічний директор АТ "Вінницягаз" Володимир Білаш.

Також у прес-службі зазначили, що нараховані збитки відшкодовуються недобросовісними споживачами.

"На середину червня 2020 року порушниками сплачено 360 тис. гривень відшкодування. По одному випадку незаконної врізки з сумою нарахованих збитків у розмірі 332 тис. гривень відкрито кримінальне провадження, проводиться досудове слідство. Крім того, незаконні врізки несуть небезпеку як для порушника, так і для його оточення, адже супроводжуються витоками газу. Це загроза вибухів, пожеж, задухи, не рідкість і фатальні наслідки", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева