"Винницагаз" будет оспаривать решение госрегулятора о наложении штрафа

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Компания будет доказывать правомерность своих действий в судебном порядке

ПАО "Винницагаз" считает, что наложение НКРЭКУ штрафа на компанию не имеет объективных оснований и является политически мотивированным. Компания будет доказывать правомерность своих действий в судебном порядке. Об этом сообщает пресс-служба "Винницагаза".

"НКРЭКУ развернула масштабную кампанию против операторов ГРМ. В период с 22 по 26 марта Госрегулятор принял решение о применении аналогичных штрафов к семи газораспределительным компаниям. Санкции связаны с приведением операторами ГРМ объемов потребленного газа к стандартным условиям для всех без исключения потребителей газа. Указанные решения Регулятор принял по единому шаблону. Были составлены идентичные акты о нарушениях. В них нет ссылки на нарушения ни одной нормы законодательства", - говорится в сообщении.

Компания считает действия Государственного регулятора политически мотивированными, потому что они не ведут к решению вопроса по существу. По словам пресс-службы, решение НКРЭКУ принятые под давлением властей в угоду отдельного участника газового рынка - НАК "Нафтогаз Украины", который пытается вытеснить с рынка операторов ГРМ, чтобы расширить свою монополию на сферу распределения газа.

"Именно НАК "Нафтогаз Украины" передает в сети оператора ГРМ природный газ, приведенный к стандартным условиям, и в финале получает почти 90% средств, уплаченных бытовыми потребителями. Полученный нами от НАК " Нафтогаз Украины" объем природного газа изменяется под действием температуры и давления. При неприведении природного газа к стандартным условиям в процессе распределения и снабжения населения, в экономике поставщика соответствующей услуги образуется дефицит. Эти потери операторам ГРМ никто не компенсирует", - объясняет финансовый директор компании Сергей Кибитлевский.

Именно поэтому в соответствии с требованиями Закона Украины "О рынке природного газа", Кодекса газораспределительных систем и Типового договора распределения природного газа с октября 2018 года бытовые потребители газа Винницкой области получили счета с указанием объемов использованного газа в стандартных условиях.

"За счет наложения штрафов на операторов ГРМ не может быть устранена дискриминация одних потребителей газа за счет других, что нарушает принципы работы Регулятора, изложенные в Законе "О НКРЭКУ". Данный вопрос должен быть урегулирован в рамках перехода к оплате за газ в энергетических единицах, чтобы потребители имели возможность оплачивать полученную энергию, а не кубические метры", - говорится в сообщении.