"Вінницягаз" буде оскаржувати рішення держрегулятора про накладення штрафу

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Компанія буде доводити правомірність своїх дій у судовому порядку

ПАТ "Вінницягаз" вважає, що накладення НКРЕКП штрафу на компанію не має об'єктивних підстав і є політично вмотивованим. Компанія буде доводити правомірність своїх дій в судовому порядку. Про це повідомляє прес-служба "Вінницягазу".

"НКРЕКП розгорнула масштабну кампанію проти операторів ГРМ. У період з 22 по 26 березня Держрегулятор прийняв рішення про застосування аналогічних штрафів до семи газорозподільним компаніям. Санкції пов'язані з приведенням операторами ГРМ обсягів спожитого газу до стандартних умов для всіх без винятку споживачів газу. Зазначені рішення Регулятор прийняв за єдиним шаблоном. Були складені ідентичні акти про порушення. У них немає посилання на порушення жодної норми законодавства", - йдеться в повідомленні.

Компанія вважає дії Державного регулятора політично вмотивованими, тому що вони не ведуть до вирішення питання по суті. За словами прес-служби, рішення НКРЕКП прийняті під тиском влади на догоду окремого учасника газового ринку - НАК "Нафтогаз України", який намагається витіснити з ринку операторів ГРМ, щоб розширити свою монополію на сферу розподілу газу.

"Саме НАК "Нафтогаз України" передає в мережі оператора ГРМ природний газ, приведений до стандартних умов, і у фіналі отримує майже 90% коштів, сплачених побутовими споживачами. Отриманий нами від НАК "Нафтогаз України" обсяг природного газу змінюється під дією температури і тиску. При неприведенні природного газу до стандартних умов у процесі розподілу і постачання населення в економіці постачальника відповідної послуги утворюється дефіцит. Ці втрати операторам ГРМ ніхто не компенсує", - пояснює фінансовий директор компанії Сергій Кібітлевський.

Саме тому у відповідності з вимогами Закону України "Про ринок природного газу", Кодексу газорозподільних систем та Типового договору розподілу природного газу з жовтня 2018 року побутові споживачі газу Вінницької області отримали рахунку із зазначенням обсягів використаного газу в стандартних умовах.

"За рахунок накладення штрафів на операторів ГРМ не може бути усунена дискримінація одних споживачів газу за рахунок інших, що порушує принципи роботи Регулятора, викладені в Законі "Про НКРЕКП". Дане питання має бути врегульоване в рамках переходу до оплати за газ в енергетичних одиницях, щоб споживачі мали можливість оплачувати одержану енергію, а не кубічні метри", - йдеться в повідомленні.