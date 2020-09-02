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"Винницагаз" бесплатно обследует сети потребителей, которые оплатят распределение по конец года

Винница, Среда 02 сентября 2020 18:05
"Винницагаз" бесплатно обследует сети потребителей, которые оплатят распределение по конец года
Газовая труба (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

Все клиенты "Винницагаза", которые в сентябре оплатят распределение газа по декабрь 2020 года включительно, смогут бесплатно обследовать газовые сети своих квартир или частных домов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Все, кто выполнит условия акции, сможет получить профессиональный технический осмотр внутридомовых сетей. Им предусмотрено: визуальный осмотр и приборное обследование сетей на наличие утечек газа; устранение выявленных утечек (мы гарантируем обеспечение герметичности резьбовых соединений и замену уплотнительных материалов); по желанию клиента возможна бесплатная замена кранов и гибких рукавов к газовым приборам, при наличии материалов у потребителя", - говорится в сообщении.

После оплаты услуг доставки газа до конца 2020 года клиент АО "Винницагаз" подает заявку по телефону 067-01-10-104, (0432) 509-104 или в Центре обслуживания клиентов.

"Наши специалисты проверяют наличие оплаты и формируют графики выполнения обязательств по акции", - объясняет коммерческий директор АО "Винницагаз" Владимир Антошко.

В пресс-службе отметили, что бесплатное обследование сетей участникам акции будет осуществляться с 1 сентября по 31 декабря 2020 года. В случае успешного прохождения акции в Винницкой области, подобную услугу смогут заказать и клиенты других газораспределительных компаний.

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