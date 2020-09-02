"Вінницягаз" безкоштовно обстежить мережі споживачів, які оплатять розподіл по кінець року

Газова труба (kmu.gov.ua)

Всі клієнти "Вінницягазу", які у вересні оплатять розподіл газу до грудня 2020 року включно, зможуть безкоштовно обстежити газові мережі своїх квартир або приватних будинків.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Всі, хто виконає умови акції, зможе отримати професійний технічний огляд внутрішньобудинкових мереж. Ним передбачено: візуальний огляд і приладове обстеження мереж на наявність витоків газу; усунення виявлених витоків (ми гарантуємо забезпечення герметичності різьбових з'єднань і заміну ущільнювальних матеріалів); за бажанням клієнта можлива безкоштовна заміна кранів і гнучких рукавів до газових приладів, за наявності матеріалів у споживача", - йдеться в повідомленні

Після оплати послуг з доставки газу до кінця 2020 року клієнт АТ "Вінницягаз" подає заявку по телефону 067-01-10-104, (0432) 509-104 або в Центрі обслуговування клієнтів.

"Наші фахівці перевіряють наявність оплати і формують графіки виконання зобов'язань по акції", - пояснює комерційний директор АТ "Вінницягаз" Володимир Антошко.

У прес-службі зазначили, що безкоштовне обстеження мереж учасникам акції буде здійснюватися з 1 вересня по 31 грудня 2020 року. У разі успішного проходження акції у Вінницькій області, подібну послугу зможуть замовити і клієнти інших газорозподільних компаній.