"Винницагаз": 85% потребителей заключили с компанией договоры на техобслуживание

В Винницкой области 85% потребителей газа из числа юридических лиц заключили с АО "Винницагаз" договоры на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. С 2019 года услуга предоставляется на рыночных условиях, обеспечивает надлежащее состояние сетей и безопасность в пользовании газом для потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Винницагаз" на договорных условиях обслуживает внутренние сети 3,7 тыс. или более 85% коммунально-бытовых потребителей газа Винницкой области, 341 или 69% промышленных предприятий с мощностью потребления более 16 м куб./час. Остальные предприятия, учреждения и организации региона, потребляющие газ, осуществляют техническое обслуживание своих сетей с помощью собственных газовых служб или с привлечением сторонних специализированных организаций", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, заботятся о состоянии внутренних сетей и собственники жилых домов. На конец мая договоры на техобслуживание газопроводов и газопотребляющего оборудования с АО "Винницагаз" заключили более 570 ОСМД и Управляющих компаний, а также 9,2 тыс. частных домовладений.

"Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей обеспечивает надлежащее состояние газопроводов и газового оборудования, непрерывность и безопасность в пользовании газом для потребителей", - объясняет технический директор АО "Винницагаз" Владимир Билаш.

В пресс-службе напомнили, что за состояние газового оборудования, сетей домов, квартир и нежилых помещений отвечают их владельцы или балансодержатели. С января 2019 года они самостоятельно могут выбрать себе подрядчика, который будет осуществлять обслуживание газовых приборов и системы газоснабжения дома.

"Отсутствие регулярного технического обслуживания приводит к ухудшению состояния сетей, потери надежности и безопасности. Является основанием для прекращения распределения природного газа на объект в соответствии с Правилами безопасности систем газоснабжения", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, оператор ГРМ остается ответственным за аварийное обслуживание газопроводов, круглосуточно ежедневно принимает аварийные вызовы от потребителей природного газа, бесплатно локализует и ликвидирует аварийные ситуации. Кроме того, "Винницагаз" и в дальнейшем бесплатно обслуживает счетчики газа, установленные на средства компании.