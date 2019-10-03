"Винницагаз": почти 5 тыс. предприятий надлежаще обслуживают газовые сети

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Компания постоянно взаимодействует с каждым клиентом

Субъекты хозяйствования Винницкой области, которые потребляют природный газ, обеспечивают надлежащее техническое обслуживание собственных газовых сетей. В регионе насчитывается более 4,8 тыс. таких потребителей. Из них на 3,3 тыс. объектов обслуживания сетей на договорных началах осуществляет АО "Винницагаз", сообщает пресс-служба компании.

"Газовые сети действующих предприятий, учреждений и организаций региона, потребляющих природный газ, охвачены техническим обслуживанием в соответствии с требованиями действующего законодательства, в условиях свободного рынка", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, компания постоянно взаимодействует с каждым клиентом.

"По каждому объекту составлены акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Таким образом четко определена точка, в которой за состояние сетей отвечают владельцы, и где начинается зона ответственности Оператора ГРМ", - объясняет директор по капитальному строительству Василий Яворовский.

Техническое обслуживание систем газоснабжения предусматривает их осмотр, приборное обследование, проверку и испытание на плотность, проверку работы средств безопасности, устранение утечек и техническое обслуживание составляющих систем газоснабжения (газопроводов, отключающих устройств, изолирующих фланцевых соединений, газорегулирующего и газопотребляющего оборудования) и др.

АО "Винницагаз" обращает внимание всех субъектов хозяйствования, которые намерены газифицировать собственные объекты или уже находятся в стадии газификации, на необходимость обеспечения надлежащего технического обслуживания сетей. Услуги предоставляются на условиях свободного рынка.