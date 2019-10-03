"Вінницягаз": майже 5 тис. підприємств належно обслуговують газові мережі

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Компанія постійно взаємодіє з кожним клієнтом

Суб'єкти господарювання Вінницької області, які споживають природний газ, забезпечують належне технічне обслуговування власних газових мереж. У регіоні налічується понад 4,8 тис. таких споживачів. З них на 3,3 тис. об'єктів обслуговування мереж на договірних засадах здійснює АТ "Вінницягаз", повідомляє прес-служба компанії.

"Газові мережі діючих підприємств, установ і організацій регіону, які споживають природний газ, охоплені технічним обслуговуванням відповідно до вимог чинного законодавства, в умовах вільного ринку", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, компанія постійно взаємодіє з кожним клієнтом.

"По кожному об'єкту складені акти розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності. Таким чином чітко визначена точка, в якій за стан мереж відповідають власники, і де починається зона відповідальності Оператора ГРМ", - пояснює директор з капітального будівництва Василь Яворівський.

Технічне обслуговування систем газопостачання передбачає їх огляд, приладове обстеження, перевірку та випробування на щільність, перевірку роботи засобів безпеки, усунення витоків і технічне обслуговування складових систем газопостачання (газопроводів, вимикаючих пристроїв, ізолюючих фланцевих з'єднань, газорегулирующего і газоспоживаючого обладнання) та ін.

АТ "Вінницягаз" звертає увагу всіх суб'єктів господарювання, які мають намір газифікувати власні об'єкти або вже знаходяться в стадії газифікації, на необхідність забезпечення належного технічного обслуговування мереж. Послуги надаються на умовах вільного ринку.