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"Винницагаз": 25% предприятий обустроены средствами дистанционной передачи данных

Новости » Энергетика    27.06.2019 - 17:30
"Винницагаз": 25% предприятий обустроены средствами дистанционной передачи данных
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Значительная часть предприятий продолжают передавать информацию о потреблении газа в ручном режиме

Почти 25% небытовых потребителей газа Винницкой области обустроили коммерческие узлы учета средствами дистанционной передачи данных в автоматическом режиме. Остальные субъекты хозяйствования все еще медлят с выполнением требования государственного регулятора. Об этом сообщает пресс-служба "Винницагаз".

"С переходом на суточную балансировку рынка газа, которая стартовала 1 марта текущего года, оборудование дистанционной передачи данных крайне необходимо для обеспечения ежедневного прогнозирования объемов потребления газа в регионе. После установки приборов информация об объемах потребленного газа передается ежедневно Оператору ГРМ в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.

Однако, по словам пресс-службы, значительная часть предприятий, которые не установили оборудование, все еще продолжают передавать информацию о потреблении газа в ручном режиме.

"Каждое утро до 10 часов специалисты "Винницагаз" всеми возможными способами - по телефону, электронной почте, СМС-сообщениями или Viber - пытаются получить данные с 8,1 тыс. узлов учета газа, находящихся в распоряжении 4,8 тыс. потребителей. Достаточно часто связаться с представителями компаний проблематично. Это значительно усложняет процесс занесения данных, сведения баланса газа и прогноза потребления на следующие сутки", - объясняет коммерческий директор "Винницагаз" Владимир Антошко.

На 1 июня текущего года требование установления модемов дистанционной передачи остается актуальным для около 1,5 тыс. предприятий и организаций Винницкой области. Из них почти 350 уже установили оборудование. Остальные, по словам пресс-службы, не спешат. В большей степени предприниматели уже получили технические задания.

Техническое задание и консультации по установке средств дистанционной передачи данных можно получить в Центрах обслуживания клиентов или в Контакт-центре АО "Винницагаз". Требования к оборудованию и образцы документов - в свободном доступе на сайте компании.

"Письма-уведомления с разъяснением процедуры и ответственности за невыполнение норм закона неоднократно направлялись компанией всем небытовым потребителям. Юридические лица могут приобрести приборы дистанционной передачи данных у целого ряда поставщиков на рынке", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что требование установки средств дистанционной передачи данных для небытовых потребителей введена НКРЭКУ с ноября 2015 года, и должна была быть выполнена в срок до 1 мая текущего года. 17 мая 2019 года Государственным регулятором отменено требование установления средств дистанционной передачи данных для потребителей со счетчиками G1.6-G6 (потребление менее 10 тыс. М куб. В год). Тем самым смягчены условия для 3,3 тыс. предпринимателей региона.

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