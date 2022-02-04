"Винницагаз" в 2021 году уплатил 131 млн гривен налогов в бюджеты всех уровней

За 2021 год газораспределительная компания АО "Винницагаз" уплатила 130,9 млн гривен налогов. Из них 56,7 млн гривен в государственный бюджет и 74,2 млн гривен в местные.

"Это существенный вклад в развитие местных общин, экономики региона и государства. В целом компании, работающие под брендом РГК, уплатили в прошлом году в бюджеты всех уровней 4,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в прошлом году АО "Винницагаз" направило 130,9 млн гривен на оплату налогов в бюджеты всех уровней. Предприятие работает под брендом Региональной газовой компании. Вошло в число крупнейших налогоплательщиков области. В частности, 56,7 млн ​​гривен "Винницагаз" уплатил в государственный бюджет. Еще 74,2 млн гривен уплачено в местные бюджеты, что обеспечивает развитие местных общин и экономики региона.

"Наша компания всегда действует прозрачно. В том числе по вопросам оплаты труда и уплаты налогов. Тем самым мы заботимся о своих работниках и поддерживаем местные общины Винницкой области, - отметил председатель правления АО "Винницагаз" Александр Кривак. – В этом году мы начинаем ряд долгосрочных социальных проектов в партнерстве с местными общинами. Это, в частности, строительство социальных объектов и реализация образовательных и экологических программ в рамках политики устойчивого развития.

По инициативе Региональной газовой компании в 2022 году АО "Винницагаз" реализует проекты ESG, направленные на устойчивое развитие региона. Среди них строительство современной спортивной и детской площадок в Виннице для здорового и безопасного роста молодежи.

"Для 60 учеников и 30 студентов местных профессионально-технических и высших учебных заведений региона реализуется программа дуального образования. Ею созданы благоприятные условия для привлечения молодежи к работе в компании", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что в целях ответственного потребления и сохранения окружающей среды "Винницагаз" взял курс на отказ от бумажных счетов, развивая цифровые сервисы и программные продукты. Компания планирует высадить 500 деревьев, вводит сортировку мусора в 22 отделениях и участках по всей области.

"Приоритетными задачами для Региональной газовой компании есть редизайн газовых сетей. Завершение проекта модернизации газовых сетей в Вороновице и Брацлаве уменьшит технологические расходы газа и подготовит сети к работе с чистыми видами энергии", - говорится в сообщении.