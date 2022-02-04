"Вінницягаз" у 2021 році сплатив 131 млн гривень податків до бюджетів усіх рівнів

За 2021 рік газорозподільна компанія АТ "Вінницягаз" сплатила 130,9 млн гривень податків. З них 56,7 млн гривень до державного бюджету та 74,2 млн гривень до місцевих.

"Це суттєвий внесок у розвиток місцевих громад, економіки регіону та держави. В цілому компанії, що працюють під брендом РГК, сплатили минулого року до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що минулого року АТ "Вінницягаз" спрямувало 130,9 млн гривень на оплату податків до бюджетів усіх рівнів. Підприємство працює під брендом регіональної газової компанії. Увійшло до числа найбільших платників податків області. Зокрема, 56,7 млн гривень "Вінницягаз" сплатив до державного бюджету. Ще 74,2 млн гривень сплачено до місцевих бюджетів, що забезпечує розвиток місцевих громад та економіки регіону.

"Наша компанія завжди діє прозоро. У тому числі з питань оплати праці та сплати податків. Тим самим ми дбаємо про своїх працівників і підтримуємо місцеві громади Вінницької області, - зазначив голова правління АТ "Вінницягаз" Олександр Кривак. - Цього року ми розпочинаємо низку довгострокових соціальних проектів у партнерстві з місцевими громадами. Це, зокрема, будівництво соціальних об'єктів та реалізація освітніх та екологічних програм у рамках політики сталого розвитку.

З ініціативи регіональної газової компанії у 2022 році АТ "Вінницягаз" реалізує проекти ESG, спрямовані на сталий розвиток регіону. Серед них будівництво сучасного спортивного та дитячого майданчиків у Вінниці для здорового та безпечного росту молоді.

"Для 60 учнів та 30 студентів місцевих професійно-технічних та вищих навчальних закладів регіону реалізується програма дуальної освіти. Нею створені сприятливі умови для залучення молоді до роботи в компанії", - йдеться в повідомленні.

Також у компанії зазначили, що з метою відповідального споживання та збереження навколишнього середовища "Вінницягаз" взяв курс на відмову від паперових рахунків, розвиваючи цифрові сервіси та програмні продукти. Компанія планує висадити 500 дерев, вводить сортування сміття в 22 відділеннях і ділянках по всій області.

"Пріоритетними завданнями для регіональної газової компанії є редизайн газових мереж. Завершення проекту модернізації газових мереж у Вороновиці та Брацлаві зменшить технологічні витрати газу та підготує мережі до роботи з чистими видами енергії", - йдеться у повідомленні.