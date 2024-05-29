"Винниківська тютюнюва фабрика" вимагає захистити права та інтереси українських виробників

"Винниківська тютюнюва фабрика", яка сумлінно сплачує податки до державного бюджету України, не може працювати та виготовляти нову продукцію через безперервні обшуки силовиків, про це заявили в прес-службі компанії.

"Винниківська тютюнюва фабрика" - це великий український виробник, який добросовісно сплачує податки до державного бюджету. Так у травні підприємство сплатило податків та різного роду зборів і платежів у бюджети різних рівнів 480 млн грн - при плані 750 млн грн, у червні планували вийти на суму платежів у казну - понад 920 млн грн, але тепер очікується - 580 млн грн.

Все це відбувається через те, що роботу підприємства заблоковано, відтак не виготовляється нова продукція, відповідним чином не створюється база для оподаткування.

"Винниківська тютюнюва фабрика" щорічно входить в топ-найбільших платників галузі, за сумою сплачених податків. Лише за 2023 рік компанія сплатила до держбюджету більше 7 млрд гривень податків та зборів, а цього року підприємство планувало вийти на рекордні 8,5 млрд гривень. Але вже чотири місяці на фабриці відбуваються безперервні обшуки, а з вересня 2023-го року проводяться постійні перевірки. І при цьому жодних порушень контролюючі органи не виявили.

"Винниківська тютюнюва фабрика" постачає свою продукцію як по Україні, так і за кордон. Продукція фабрики представлена на двох континентах і шести ринках.

Сьогодні "Винниківська тютюнюва фабрика" не може нормально працювати та виготовляти нову продукцію. Її зупинка може призвести до втрати робочих місць, зменшення надходжень до бюджету та посилення позицій іноземних конкурентів. Крім того зупинка роботи такого великого підприємства як "Винниківська тютюнова фабрика" може мати негативний вплив на економіку країни в цілому.

"Закликаємо вжити всіх необхідних заходів, щоб захистити права та інтереси українських виробників. Адже свобода підприємництва та верховенство права є одними з основних принципів демократичної держави. У свою чергу, силовики не повинні безпідставно втручатися в роботу законно працюючих підприємств", - підкреслюють у прес-службі компанії.

У прес-службі підкреслили, що фабрика є одним з найбільших та найстарших національних виробників України, яка має багатовікову історію, бо почала працювати у далекому 1779 році. Її добре знана продукція вже багато десятирічь є візитною карткою не лише Львова, але й всієї України.