Винниківська тютюнова фабрика заявила про незаконне блокування підприємства понад 60 діб

"Попри це фабрика змогла сплатити в бюджет за травень і червень понад 1 млрд гривень податків - завдяки тому, що біля 170 працівників самотужки, вручну виносять вироблену продукцію, належним чином її оформивши, згідно з нормами чинного законодавства. Колектив підприємства робить це, щоб не випасти остаточно з ринку та не втратити завойовані позиції на ньому, а також отримувати зарплату", - заявили в компанії.

В компанії також додали, що фабриці вдалося відсудити близько 20 тисяч коробів з тютюновою продукцією і відправити її на реалізацію, відповідним чином сплативши податки в бюджет.

"Особливо безправним з юридичної точки зору є той факт, що підприємству не надано жодних пояснень блокування його роботи. Не висунуто жодних звинувачень. Прості слідчі в приватних розмовах визнають, що отримали команду «зверху», з Києва заблокувати виробництво", - говорять в компанії.

На Винниківській тютюновій фабриці трактують нинішню ситуацію як "грубо сфабриковане та сфальсифіковане замовлення проти підприємства одним сумнозвісним бізнесменом, учасником ринку, який проживає в Одесі та тісно пов'язаний з російським підприємцем Ігорем Кесаєвим".

"Більше того, в одеському суді протиправно та з порушенням усіх процесуальних норм винесено нову увалу про продовження обшуків та блокування роботи ще на 30 днів. Це сталося після того, як Полтавський суд, який виносив ухвалу про обшуки протягом перших 30 діб, відмовився їх продовжувати. Справу перенесли в Одесу", - розповіли в компанії.