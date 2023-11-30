Винні холодильники HAIER: підкресліть смак улюблених напоїв

Бренд Haier, один з найбільших виробників побутової техніки в світі, представив нову для ринку України серію винних шаф, які значно полегшують зберігання вина, підкреслюють його смак та підтримують оптимальну температуру. Вони вже стали обов’язковим елементом інтер’єру для любителів вина.

Лише 1% наявних на ринку вин можуть зберігатися роками, більш ніж 90% пляшок повинні бути спожиті протягом року. В домашніх холодильниках їх можна зберігати лише два тижні. Проте винні шафи Haier продовжують термін зберігання улюблених напоїв. Наприклад, при зберіганні напоїв в горизонтальному положенні корок постійно контактує з ними та не висихає. А залежно від обраної моделі, одночасно в шафі можна зберігати від 42 до 247 пляшок.

Винні шафи оздоблені низкою сучасних функцій. Наприклад, в них передбачені окремі температурні зони для різних видів вин. Так, для червоного вина з насиченим ароматом є можливість виставити рекомендовану температуру від +13°C до +20°C, для білого від +9°C до +12°C, а для Prosecco від +5°C до +8°C. Щоб у винному холодильнику не було зайвих запахів, він обладнаний вугільним фільтром, а УФ-фільтр на дверцятах захищає пляшки від дії сонячного світла.

Умови в винних шафах імітують професійні винні льохи. Допомагає в цьому запатентована технологія Haier — антигравітаційна система потоку повітря Natural Airflow System. Завдяки точним датчикам вентилятор і компресор працюють разом для підтримки вологості на рівні 50-70%. Якщо дверцята замкнені нещільно, система подасть звуковий сигнал.

Щоб після транспортування якнайкраще розкрилися смак та аромат, напій має стабілізуватися. Компресор винної шафи оснащений антивібраційною системою, яка знижує шум і вібрацію до мінімуму, забезпечуючи пляшкам ідеальні умови зберігання. Додатково вібрацію зменшують і висувні полички з дерева. До речі, такі полиці ще й виглядають естетично, як і 3D-освітлення, що яскраво підсвічує пляшки і при цьому споживає мінімум електроенергії.

Керувати холодильником зручно через інтуїтивно зрозумілу панель. Більш того: це можна робити навіть дистанційно, через мобільний застосунок hOn. З функцією “Scan your wine” можна навіть сфотографувати етикетку на пляшці і отримати інформацію про виноградник, сорт винограду і рік виробництва напою.

Якщо ви не можете уявити вечер п’ятниці без келиха улюбленого напою, винні шафи від Haier — саме те, що вам потрібно!

Про компанію Haier

Haier – компанія, що вже 14 років компанія лідирує на глобальному ринку побутових товарів та пропонує широкий асортимент продуктів, включаючи холодильники, пральні машини, посудомийні машини, мікрохвильові печі та багато іншого.

Будучи присутнім на більш ніж 200 ринках, Haier створив понад 100 000 робочих місць по всьому світу. Компанія постійно інвестує в дослідження та розробки, щоб пропонувати своїм клієнтам найновіші технології та дизайн.