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Винищувачі США збили ракету, яку хусити випустили по американському есмінцю в Червоному морі

Понеділок 15 січня 2024 07:24
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Винищувачі США збили ракету, яку хусити випустили по американському есмінцю в Червоному морі Фото: Хусити атакували ракетою есмінець США в Червоному морі, винищувачі її збили (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Винищувач США збив протикорабельну крилату ракету, випущену з районів бойовиків-хуситів в Ємені в бік американського есмінця, який діяв у південній частині Червоного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центрального Командування Збройних сил США (CENTCOM) у Twitter.

За даними американських військових, протикорабельна крилата ракета була випущена з підтримуваних Іраном районів бойовиків-хуситів у Ємені в бік есмінця USS Laboon (DDG 58), який діяв у південній частині Червоного моря.

"14 січня приблизно о 16:45 (за місцевим часом) ракета була збита в районі узбережжя Худейди винищувачами США. Повідомлень про постраждалих чи руйнування немає", - йдеться у повідомленні CENTCOM.

Раніше в неділю хусити поскаржилися, що літаки США пролітали поблизу єменського повітряного простору та прибережних районів.

Зазначається, що криза в Червоному морі посилила занепокоєння з приводу ширшого конфлікту на Близькому Сході за межами Гази.

Що відбувається в Червоному морі

У листопаді воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, також відоме як "єменські хусити", розпочало атаки на цивільні судна у Червоному морі, що мають зв'язки з Ізраїлем. Це відбувається на тлі війни Ізраїлю з ХАМАСом, останніх підтримують єменські бойовики та Іран.

10 січня хусити провели одну з наймасштабніших атак у Червоному морі за останні місяці. Військово-морські сили США збили 24 ракети й БпЛА бойовиків, запущених з території Ємену.

У ніч на 12 січня збройні сили США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади й Нідерландів, завдали спільних ударів по об'єктах хуситів на території Ємену.

В операції були залучені літаки й кораблі. Цілями ударів стали центри зберігання зброї та бази навчання бойовиків. Було вражено 60 цілей у 16 місцях.

Однак попри це, хусити все ще можуть продовжувати атакувати кораблі.

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