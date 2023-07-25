Винищувач РФ ракетою підбив американський безпілотник над Сирією

Як розповів представник ВПС США, інцидент трапився у неділю, 23 липня. Тоді росіяни спробували збити безпілотник MQ-9 Reaper.

"Одна з російських ракет влучила в американський літак MQ-9, серйозно пошкодивши його пропелер. Ми закликаємо російські сили в Сирії негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці", - заявив голова Центрального командування ВПС США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич.

За його словами, одному з членів екіпажу, який керував безпілотником дистанційно, вдалось утримати його в повітрі і повернути на базу.

Варто нагадати, що у вівторок, 18 липня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що у Сирії російський винищувач Су-35 перехопив американський літак-розвідник MC-12.

Провокації росіян

Нагадаємо, ще в червні генерал-лейтенант, командувач Центральним командуванням ВПС США Алекс Гринкевич заявляв, що Росія займається "блазенством у повітрі" Сирії. При цьому російська влада заохочує такі дії.

США неодноразово повідомляли, що росіяни часто літають над американськими військовими базами в Сирії.

Також у березні російський винищувач збив американський безпілотник над акваторією Чорного моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.