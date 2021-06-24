Виниры на зубы: сколько стоит голливудская улыбка

Виниринг – быстрый и действенный способ убрать все эстетические изъяны зубов. Десятки тысяч украинцев уже оценили плюсы виниров. Тем, кто собирается устанавливать эти микропротезы, консультанты стоматологии 32 Dent рассказали об их особенностях.

В зоне улыбки зубы находятся под прицелом взглядов – это 10 верхних и 8 нижних зубов: любой их дефект заметен. Поэтому эстетическое благополучие передних зубов не менее важно, чем их здоровье. Большинство внешних изъянов зубной эмали смогут устранить виниры.

Виниры – альтернатива коронкам и брекетам

Голливудские виниры – тончайшие накладки на внешнюю поверхность и режущий край передних зубов, которые фиксируются на эмали с помощью стоматологического клея. Микропротезы изготавливаются быстро, устанавливаются безболезненно, эффект заметен сразу, не нужно ждать годами, как при использовании брекетов. Да и цена виниров в Киеве сопоставима с керамическими коронками, благодаря чему голливудские накладки становятся все популярнее.

Изобретение не новое: в Голливуде накладки использовались еще в 30–40-х годах прошлого века. Однако микропротезы тогда и сейчас – две большие разницы. Старые пластинки были настолько толстыми, что сносно смотрелись на зубах актеров разве что с экрана в кинотеатре. Современные зубные виниры имеют толщину до 0,5 мм – это тоньше человеческого ногтя, они по виду ничем не отличаются от природных зубов.

Показания к установке виниров

Если обобщенно, то виниринг помогает устранить большинство эстетических проблем передних зубов, кроме сильного искривления и нарушений прикуса.

Дефекты, которые скрывают виниры:

тусклая или пожелтевшая эмаль, "тетрациклиновые" зубы – проблемы, которые не решают отбеливание или профессиональная чистка;

незначительная кривизна или разворот зубов;

возрастные изменения эмали;

сколы и трещины;

диастемы и тремы – заметные щели между зубами;

клиновидный дефект;

короткие зубы;

истонченная и стертая зубная эмаль.

Ограничения к использованию микропротезов

У виниринга, как и других видов протезирования, есть и противопоказания. Виниры на зубы не устанавливаются пациентам с бруксизмом и патологической стираемостью зубов. Нет смысла использовать микропротезы людям, которые занимаются травматическими видами спорта и имеют привычки открывать бутылки зубами, грызть ногти и т. п.

Стоматологи не устанавливают виниры детям и подросткам, а советуют подождать, пока челюсть окончательно сформируется. Рекомендуемый возраст – начиная с 23–24 лет и далее без возрастных ограничений.

Винировые вариации: виды голливудских накладок

Виниры, которые применяются сегодня в стоматологии, отличаются по материалу, из которого изготовлены. Есть три вида микропротезов: композитные, керамические и циркониевые.

Композитные накладки хороши тем, что создаются прямо во рту пациента – это называется "прямой способ установки". Однако такие виниры на зубы – самые грубые и недолговечные: служат до 5 лет.

Циркониевые и керамические виниры изготавливаются в зуботехнической лаборатории, а потом фиксируются на зубах пациента. По функциональности и внешнему виду максимально схожи с зубной эмалью. Это самые долговечные микропротезы: рассчитаны на 10–15 лет использования.

Люминиры – ультратонкие виниры

Отдельный вид накладок-микропротезов – люминиры. По сути, это керамические виниры, только очень тонкие – толщиной всего 0,1 мм. Для установки этих пластинок даже обтачивать эмаль не нужно: тончайшие накладки смотрятся натурально, не выдаются вперед на фоне зубного ряда.

Цена виниров в Киеве

Стоимость виниринга зависит от типа установки и вида микропротезов. Самые бюджетные – композитные накладки, которые создаются прямым способом. Изделия из керамики и диоксида циркония в 1,5–2 раза дороже: цена виниров в Киеве составляет 5,5–6,5 тыс. грн. Стоимость люминиров еще выше – в среднем 8–8,5 тыс. грн.

Хотите реставрировать зубы с помощью виниров, приходите на консультацию в стоматологию – врач поможет определиться с видом микропротезов, рассчитает стоимость виниринга и составит план реставрации зубов.