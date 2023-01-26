Вінгер "Торонто" з переможною шайбою в овертаймі очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

25-річний канадець вирвав для "Торонто" домашню перемогу над "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:2 ОТ). Саме він закинув вирішальну шайбу на 19-й секунді овертайму.

Марнер влаштував справжній сольний прохід із власної половини майданчика. Він обійшов трьох суперників і переграв Шестьоркіна в ближньому бою. Асист занотували в актив оборонця Лільєгрена.

Завдяки перемозі "Мейпл Ліфс" закріпилися на 2-й сходинці Атлантичного дивізіону НХЛ і впевнено проходять у плей-офф. Натомість "Рейнджерс" залишаються на 3-й позиції у дивізіоні Метрополітен. Шанс наблизитися до "синьосорочечників" мають "Піттсбург" і "Вашингтон".

До топ-трійки зірок вечора також потрапили центрфорварди "Кароліни" Мартін Нечас і "Коламбуса" Кент Джонсон. Обидва вони, як і Марнер, оформили переможні шайби в овертаймах. Постарждали від чеха та канадця "Даллас" і "Едмонтон" відповідно (в обох випадках – 3:2 ОТ).