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Вінгер "Торонто" з переможною шайбою в овертаймі очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Мітч Марнер завжди націлений на ворота суперників "Торонто" (twitter.com/MapleLeafs)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав крайнього нападника "Торонто Мейпл Ліфс" Мітча Марнера найкращим гравцем чергового ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

25-річний канадець вирвав для "Торонто" домашню перемогу над "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:2 ОТ). Саме він закинув вирішальну шайбу на 19-й секунді овертайму.

Марнер влаштував справжній сольний прохід із власної половини майданчика. Він обійшов трьох суперників і переграв Шестьоркіна в ближньому бою. Асист занотували в актив оборонця Лільєгрена.

Завдяки перемозі "Мейпл Ліфс" закріпилися на 2-й сходинці Атлантичного дивізіону НХЛ і впевнено проходять у плей-офф. Натомість "Рейнджерс" залишаються на 3-й позиції у дивізіоні Метрополітен. Шанс наблизитися до "синьосорочечників" мають "Піттсбург" і "Вашингтон".

До топ-трійки зірок вечора також потрапили центрфорварди "Кароліни" Мартін Нечас і "Коламбуса" Кент Джонсон. Обидва вони, як і Марнер, оформили переможні шайби в овертаймах. Постарждали від чеха та канадця "Даллас" і "Едмонтон" відповідно (в обох випадках – 3:2 ОТ).

До слова, напередодні оборонець "Піттсбурга" Летанг очолив топ-3 зірок із чотирма пунктами проти "Флориди".

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