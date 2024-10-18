Вінгер "Рейнджерс" із переможним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Росіянин доклався до непростої перемоги над "Детройтом" (5:2). Він три рази розписався у воротах "Ред Вінгз" і віддав результативну передачу.

Панарін відкрив рахунок у середині першого періоду влучним кидком із лівої зони. Згодом вінгер відзначився шайбою з дистанції після виграного вкидання в більшості. На початку ж другої 20-хвилинки команди обмінялися голами – на шайбу господаря льоду Зайдера з передачі росіянина відповів "синьосорочечник" Трочек.

У середині другого періоду "Рейнджерс" укотре результативно розіграли зайвого – вільний Панарін на фініші атаки кинув під ближню стійку з лівої зони, оформивши восьмий хет-трик у кар'єрі. П'ятий гол гостей оформив Мансіні, а Комфер під завісу зустрічі лише підсолодив гіркоту поразки "Детройта".

До топ-трійки зірок також потрапили воротар "Сент-Луїса" Джоел Гофер і вінгер "Тампи-Бей" Нікіта Кучеров. Голкіпер парирував 34 кидки, оформив шатаут і взяв участь в гольовій комбінації у протистоянні з "Айлендерс" (1:0 ОТ). Натомість росіянин закинув дві шайби в перестрілці з "Вегасом" (4:3).

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