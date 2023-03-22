Вінгер "Нешвілла" з чотирма очками очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ

Дебютант сезону доклався до чотирьох із семи шайб "Предаторз" у протистоянні з "Баффало" на виїзді (7:3). Канадець оформив два голи та віддав 2 результативні передачі.

Зоряним часом Еванджелісти став другий період. Спершу вінгер допоміг відзначитися Новаку. А в середині 20-хвилинки він упродовж хвилини закинув дві шайби. Спершу канадський нападник із правої зони вкидання переграв воротаря, а потім у контратаці "Нешвілла" розібрався з Андерсоном на "п'ятаку". Згодом Еванджеліста ще й асистував Макдоні.

Підсумковий результат не надто змінив турнірного становища команд. Ні "Баффало", ні "Нешвілл" наразі не проходять у плей-офф. "Сейбрз" відстають на 7 очок від топ-4 Атлантичного дивізіону, а "Предаторз" мають 5 пунктів дефіциту від четвірки найкращих команд Центрального дивізіону.

До топ-3 зірок вечора також потрапили воротар "Міннесоти" Філіп Густавссон і альтернативний капітан "Нью-Йорк Айлендерс" Кел Клаттербак. Голкіпер зробив 47 сейвів, що стало найкращим показником у кар'єрі, в поєдинку проти "Нью-Джерсі" (2:1 ОТ). Натомість вінгер острів'ян оформив дубль і віддав асист у протистоянні з "Торонто" (7:2).

Усі результати вечора в НХЛ: