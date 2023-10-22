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Вінгер "Колорадо" з голом і хет-триком асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Арттурі Лехконен розібрався з "Гаррікейнз" (twitter.com/Avalanche)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав крайнього нападника "Колорадо Евеланш" Арттурі Лехконена найкращим виконавцем великого ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

28-річний фін став головною дійовою особою домашньої перемоги над "Кароліною" (6:4). Він закинув шайбу та віддав три результативні передачі.

Щоправда, рахунок у зустрічі зусиллями Котканіємі відкрили гості. Та на останній хвилині першого періоду Джохансен замкнув "п'ятак" після комбінації Лехконена та Маккіннона. А на старті другої 20-хвилинки "Евеланш" повели з шайбою О'Коннора в більшості.

"Кароліна" відповіла двома голами – Бернса в більшості та Бантінга в середині періоду. Проте, Олофссон швидко вирівняв становище, а далі настав зоряний час Лехконена. Фінський нападник перед воротами реалізував більшість, а потім асистував Маккіннону та Рантанену. Шайба Слевіна вже нічого не змінила.

Доповнили топ-3 зірок вечора форвард "Торонто" Меттью Найз і центральний нападник "Нью-Йорк Рейнджерс" Філіп Хитіл. Молодий американець оформив дубль і асист проти "Тампи-Бей" (4:3 ОТ). Натомість чех віддав 3 результативні передачі в протистоянні зі "Сіетлом" (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

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