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Вінгер "Айлендерс" із дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Андерс Лі закинув дві шайби на виїзді (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги обрав крайнього нападника "Нью-Йорк Айлендерс" Андерса Лі найкращим гравцем чергового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Досвідчений американець закинув дві шайби "Піттсбургу" на виїзді. Дубль капітана дозволив "Айлендерс" опинитися в овертаймі, де вони дотиснули "Пінгвінз" голом Нельсона.

Саме Лі відкрив рахунок у дебюті поєдинку, коли в більшості проштовхнув шайбу за лінію після кидка Хорвата. Вдруге ж відзначився під завісу основного часу. Острів'яни випустили шостого польового за рахунку 2:3, а вінгер вчасно зіграв на "п'ятаку" в метушні після кидка Добсона.

Завдяки виїзній перемозі (4:3 ОТ) "Нью-Йорк Айлендерс" закріпилися на 4-й сходинці дивізіону Метрополітен. "Піттсбург" тут іде п'ятим. Обидва колективи наразі проходять у плей-офф сезону.

Доповнили топ-3 зірок форвард "Лос-Анджелес Кінгз" Адріан Кемпе та воротар "Кароліни" Пьотр Кочетков. Перший оформив дубль у протистоянні з "Колорадо" (5:2). Тим часом голкіпер виконав 19 сейвів і завершив шатаутом матч проти "Філадельфії" (1:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

До слова, напередодні воротар "Міннесоти" Фльорі очолив хіт-парад зірок після перфомансу проти "Вінніпега".

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