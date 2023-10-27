"Він занадто сильний". Спаринг-партнер Усика та Ф'юрі назвав фаворита бою

Претендент на один із чемпіонських поясів у хевівейті Мартін Баколе поділився міркуваннями про прийдешній поєдинок українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Він спарингував із обома важковаговиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Social .

30-річний африканець дав прогноз на бій зіркових боксерів. Володар титулу WBC International фаворитом поєдинку обрав "Циганського Короля".

"Я вважаю, що Тайсон занадто сильний. Він має все, що може зупинити Усика і за очками, і нокаутом. Гадаю, що Тайсон переможе. Я не думаю, що Усик виграє бій. Тайсон добре рухається, він не такий, як Джошуа. Він наділений усім, рухливий, має фантастичну фізичну форму", – розповів Баколе.

Конголезький боксер 28 жовтня виступить в андеркарді бою Ф'юрі проти колишнього бійця UFC Френсіса Нганну. Суперником африканця стане 42-річний француз камерунського походження Карлос Такам. У квітні Баколе побив українця Шевадзуцького.

Раніше промоутер Боб Арум розкрив ситуацію з призовим фондом поєдинку. Ф'юрі та Усик не ділитимуть гонорар, оскільки кожен із них узгодив суму призових окремо. Конкретні заробітки важковаговиків посередник озвучити відмовився.