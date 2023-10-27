"Він занадто сильний". Спаринг-партнер Усика та Ф'юрі назвав фаворита бою
Претендент на один із чемпіонських поясів у хевівейті Мартін Баколе поділився міркуваннями про прийдешній поєдинок українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Він спарингував із обома важковаговиками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Social.
30-річний африканець дав прогноз на бій зіркових боксерів. Володар титулу WBC International фаворитом поєдинку обрав "Циганського Короля".
"Я вважаю, що Тайсон занадто сильний. Він має все, що може зупинити Усика і за очками, і нокаутом. Гадаю, що Тайсон переможе. Я не думаю, що Усик виграє бій. Тайсон добре рухається, він не такий, як Джошуа. Він наділений усім, рухливий, має фантастичну фізичну форму", – розповів Баколе.
Конголезький боксер 28 жовтня виступить в андеркарді бою Ф'юрі проти колишнього бійця UFC Френсіса Нганну. Суперником африканця стане 42-річний француз камерунського походження Карлос Такам. У квітні Баколе побив українця Шевадзуцького.
Раніше промоутер Боб Арум розкрив ситуацію з призовим фондом поєдинку. Ф'юрі та Усик не ділитимуть гонорар, оскільки кожен із них узгодив суму призових окремо. Конкретні заробітки важковаговиків посередник озвучити відмовився.
До слова, раніше функціонери визначили долю поясу Ф'юрі в разі поразки від Нганну.
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