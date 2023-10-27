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"Он слишком силен". Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал фаворита боя

Пятница 27 октября 2023 12:28
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"Он слишком силен". Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал фаворита боя Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри сойдутся в бою за абсолют (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Претендент на один из чемпионских поясов в хевивейте Мартин Баколе поделился соображениями о грядущем поединке украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Он спарринговал с обоими тяжеловесами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing Social.

30-летний африканец дал прогноз на сражение звездных боксеров. Обладатель титула WBC International фаворитом поединка избрал "Цыганского Короля".

"Я считаю, что Тайсон слишком силен. У него есть все, что может остановить Усика и по очкам, и нокаутом. Думаю, что Тайсон победит. Я не думаю, что Усик выиграет бой. Тайсон хорошо двигается, он не такой, как Джошуа. Он наделен всем, подвижен, имеет фантастическую физическую форму", – рассказал Баколе.

Конголезский боксер 28 октября выступит в андеркарде боя Фьюри против бывшего бойца UFC Фрэнсиса Нганну. Соперником африканца станет 42-летний француз камерунского происхождения Карлос Такам. В апреле Баколе побил украинца Шевадзуцкого.

Ранее промоутер Боб Арум раскрыл ситуацию с призовым фондом поединка. Фьюри и Усик не будут делить гонорар, поскольку каждый из них согласовал сумму призовых в отдельности. Конкретные заработки тяжеловесов посредник озвучить отказался.

К слову, ранее функционеры определили судьбу пояса Фьюри в случае поражения от Нганну.

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