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"Він - фашист": Сікорський закликав ув'язнити політика за розбитий пам'ятник УПА

13:58 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: польський депутат Браун розбиває обеліск УПА (скрин з відео)

Польського політика Гжегожа Брауна закликали притягнути до кримінальної відповідальності та ув'язнити після пошкодження меморіалу воякам УПА в Люблінському воєводстві.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Очільник польського дипломатичного відомства різко засудив вчинок лідера ультраправої партії "Конфедерація польської корони" Гжегожа Брауна, який розбив меморіал УПА у селі Бялисток Люблінського воєводства.

Сікорський наголосив, що скандальний політик повинен понести суворе покарання за свої дії та висловив сподівання на якнайшвидше рішення суду.

"Він ризикує опинитися у в'язниці. Там йому і місце", - підкреслив міністр.

За словами Сікорського, Браун є представником крайнього правого крила та має радикальну та токсичну репутацію в країні. Йому вже висунули офіційні звинувачення через низку інших правопорушень.

"Гжегож Браун - представник крайнього правого крила польської політики. Він - фашист, антисеміт і злочинець. Його, зокрема, звинувачують у знищенні єврейської менори в парламенті Польщі, а також у запереченні Голокосту", - запевнив дипломат.

Польський міністр додав, що Браун настільки токсичний, що ніхто не припускає і думки про коаліцію з ним.

Нагадаємо, в МЗС України 11 вересня повідомили, що проросійський польський політик Гжегож Браун разом з колегою зруйнували гранітний пам'ятник на честь воїнів УПА.

Вандали діяли сокирами та молотками і зруйнували обеліск. Українське МЗС закликало притягнути вандала до відповідальності.

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