Без світла і в сірій зоні: як діятимуть графіки 11 липня
Через спеку в Україні зростає споживання електроенергії. Тому завтра, 11 липня, графіки відключення світла будуть діяти протягом всіє доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
"Завтра, 11 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби", - сказано у повідомленні.
При цьому у період з 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги.
Причина посилення обмежень - зростання споживання у спеку. В разі змін у дії графіків буде повідомлено окремо.
Нагадуємо, що в графіках є три категорії відключень:
- темно-сіра зона - це час, коли світла точно немає;
- світло-сіра зона - відключення світла можливі;
- біла зона - світло гарантовано є.
Як відключають світло в Україні
Нагадаємо, в Україні споживачі кожної області поділені на шість черг, які включають побутових споживачів та бізнес.
Раніше в "Укренерго" планували, що з 9 по 24 липня проведуть вимірювання споживання світла. Однак пізніше через значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку їх скасували.
А ось 9 липня було зменшено обсяг обмежень споживання електроенергії для українців. Тоді Україна отримувала додаткове живлення з Європейського Союзу.
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