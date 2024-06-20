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Вімблдон роздав запрошення на цьогорічний турнір: хто отримав wild card

Лондон, Четвер 20 червня 2024 10:55
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Вімблдон роздав запрошення на цьогорічний турнір: хто отримав wild card Фото: Емма Радукану отримала путівку в основний раунд (facebook.com/EmmaRaducanu)
Автор: Антон Федорців

Організатори Вімблдонського турніру оприлюднили список запрошених тенісистів, які зіграють на трав'яних кортах британської столиці без врахування позицій у рейтингах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Усеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету ощасливив 14 тенісистів, запросивши їх на Вімблдон-2024. Вайлдкард отримали по 7 жінок і чоловіків.

У жіночому одиночному розряді отримали змогу виступити три колишні перші ракетки світу – японка Наомі Осака, данка Каролін Возняцкі та німкеня Анжелік Кербер. Окрім того, позмагається за трофей і британка Емма Радукану.

Натомість в чоловічому одиночному розряді вайлдкард отримали виключно місцеві тенісисти. Серед них – Ліам Броуді, який двічі поспіль виходив у 3-й раунд Вімблдонського турніру (2022, 2023).

Список володарів wild card на Вімблдон-2024

Жінки:

  • Наомі Осака (Японія)
  • Каролін Возняцкі (Данія)
  • Анжелік Кербер (Німеччина)
  • Франческа Джонс (Сполучене Королівство)
  • Юріко Лілі Міядзакі (Сполучене Королівство)
  • Емма Радукану (Сполучене Королівство)
  • Хезер Вотсон (Сполучене Королівство)

Чоловіки:

  • Ліам Броді (Сполучене Королівство)
  • Ян Чоїнскі (Сполучене Королівство)
  • Джейкоб Фернлі (Сполучене Королівство)
  • Артур Феррі (Сполучене Королівство)
  • Біллі Гарріс (Сполучене Королівство)
  • Пол Джабб (Сполучене Королівство)
  • Генрі Серл (Сполучене Королівство)

До слова, раніше Вімблдон анонсував рекордні призові на цьогорічний турнір.

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