Вімблдон роздав запрошення на цьогорічний турнір: хто отримав wild card

Організатори Вімблдонського турніру оприлюднили список запрошених тенісистів, які зіграють на трав'яних кортах британської столиці без врахування позицій у рейтингах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports .

Усеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету ощасливив 14 тенісистів, запросивши їх на Вімблдон-2024. Вайлдкард отримали по 7 жінок і чоловіків.

У жіночому одиночному розряді отримали змогу виступити три колишні перші ракетки світу – японка Наомі Осака, данка Каролін Возняцкі та німкеня Анжелік Кербер. Окрім того, позмагається за трофей і британка Емма Радукану.

Натомість в чоловічому одиночному розряді вайлдкард отримали виключно місцеві тенісисти. Серед них – Ліам Броуді, який двічі поспіль виходив у 3-й раунд Вімблдонського турніру (2022, 2023).

Список володарів wild card на Вімблдон-2024

Жінки:

Наомі Осака (Японія)

Каролін Возняцкі (Данія)

Анжелік Кербер (Німеччина)

Франческа Джонс (Сполучене Королівство)

Юріко Лілі Міядзакі (Сполучене Королівство)

Емма Радукану (Сполучене Королівство)

Хезер Вотсон (Сполучене Королівство)

Чоловіки: