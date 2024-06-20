Вімблдон роздав запрошення на цьогорічний турнір: хто отримав wild card
Організатори Вімблдонського турніру оприлюднили список запрошених тенісистів, які зіграють на трав'яних кортах британської столиці без врахування позицій у рейтингах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.
Усеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету ощасливив 14 тенісистів, запросивши їх на Вімблдон-2024. Вайлдкард отримали по 7 жінок і чоловіків.
У жіночому одиночному розряді отримали змогу виступити три колишні перші ракетки світу – японка Наомі Осака, данка Каролін Возняцкі та німкеня Анжелік Кербер. Окрім того, позмагається за трофей і британка Емма Радукану.
Натомість в чоловічому одиночному розряді вайлдкард отримали виключно місцеві тенісисти. Серед них – Ліам Броуді, який двічі поспіль виходив у 3-й раунд Вімблдонського турніру (2022, 2023).
Список володарів wild card на Вімблдон-2024
Жінки:
- Наомі Осака (Японія)
- Каролін Возняцкі (Данія)
- Анжелік Кербер (Німеччина)
- Франческа Джонс (Сполучене Королівство)
- Юріко Лілі Міядзакі (Сполучене Королівство)
- Емма Радукану (Сполучене Королівство)
- Хезер Вотсон (Сполучене Королівство)
Чоловіки:
- Ліам Броді (Сполучене Королівство)
- Ян Чоїнскі (Сполучене Королівство)
- Джейкоб Фернлі (Сполучене Королівство)
- Артур Феррі (Сполучене Королівство)
- Біллі Гарріс (Сполучене Королівство)
- Пол Джабб (Сполучене Королівство)
- Генрі Серл (Сполучене Королівство)
До слова, раніше Вімблдон анонсував рекордні призові на цьогорічний турнір.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.