Вімблдон-2024: Світоліна здобула яскраву перемогу над Жабер на шляху в 1/8 фіналу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Вімблдон-2024, 3-й раунд, жінки

Жабер – Світоліна – 0:2 (1:6, 6:7)

Стартувала українка надпотужно. Вона взяла три гейми зі старту та лише тоді дозволила Жабер розмочити рахунок. Утім, перша радість швейцарської тенісистки виявилася останньою. Світоліна виграла наступні три гейми та закрила сет усього за 27 хвилин.

Значно конкурентнішою виявилася друга партія. Суперниці від початку зосередилися на власних подачах. Час ішов, а підхід ні Жабер, ні Світоліна не змінювали. Зрештою, сет прогнозовано перейшов у тай-брейк, де нічиєї вже не могло бути.

Розпочали опонентки на рівних, але вже незабаром українська тенісистка оформила два міні-брейки. Туніска ще трохи поопиралася Світоліній. Утім, вітчизняна спортсменка вже не розгубила перевагу та з другої спроби реалізувала матчбол (7:4).

У наступному колі Світоліна зустрінеться з китаянкою Ван Сіньюй. У третьому раунді вона переграла господарку кортів Гаррієт Дарт у трьох сетах. Матч 1/8 фіналу запланований на понеділок, 8 липня.