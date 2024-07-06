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Уимблдон-2024: Свитолина одержала яркую победу над Жабер по пути в 1/8 финала

Лондон, Суббота 06 июля 2024 20:05
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Уимблдон-2024: Свитолина одержала яркую победу над Жабер по пути в 1/8 финала Фото: Элина Свитолина осталась последней украинкой на мэйджоре (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила туниску Онс Жабер в третьем раунде Уимблдонского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Уимблдон-2024, 3-й раунд, женщины

Жабер – Свитолина – 0:2 (1:6, 6:7)

Стартовала украинка сверхмощно. Она взяла три гейма со старта и только тогда позволила Жабер размочить счет. Впрочем, первая радость швейцарской теннисистки оказалась последней. Свитолина выиграла следующие три гейма и закрыла сет всего за 27 минут.

Значительно конкурентнее оказалась вторая партия. Соперницы с самого начала сосредоточились на собственных подачах. Время шло, а подход ни Жабер, ни Свитолина не меняли. В конце концов сет прогнозируемо перешел в тай-брейк, где ничьей уже не могло быть.

Начали оппонентки на равных, но уже вскоре украинская теннисистка оформила два мини-брейка. Туниска еще немного посопротивялась Свитолиной. Впрочем, отечественная спортсменка уже не потеряла преимущество и со второй попытки реализовала матчбол (7:4).

В следующем круге Свитолина встретится с китаянкой Ван Синьюй. В третьем раунде она обыграла хозяйку кортов Гарриет Дарт в трех сетах. Матч 1/8 финала намечен на понедельник, 8 июля.

К слову, накануне Костюк проиграла американке Киз в 1/16 финала турнира.

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Теннис Элина Свитолина Уимблдон
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