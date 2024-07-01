Вімблдон-2024: Стародубцева третьою з українок пройшла перший раунд

Вімблдон-2024, 1-й раунд, жінки

Ван Ейтванк – Стародубцева – 0:2 (4:6, 3:6)

Досвідченіша бельгійська спортсменка розпочала впевненіше. З брейком вона спробувала піти у відрив (2:0), але українка доволі швидко опанувала ситуацію і оперативно вирівняла становище. Здавалося, що сет рухається до тай-брейку, але в десятому геймі Стародубцева взяла подачу Ван Ейтванк і повела за партіями.

Такий фініш надав позитивний імпульс українській тенісистці. Вона потужно стартувала в другому сеті, повівши з брейком 3:0. Утім, 30-річна бельгійка зуміла повернутися в гру, взявши подачу української тенісистки в п'ятому геймі та ще одне очко (3:3).

Проте, закрутити заново інтригу Ван Ейтванк не змогла. Стародубцева взяла подачу суперниці у восьмому геймі та вийшла подавати на матч. Затягувати українка не стала та "під нуль" оформила перемогу і в сеті, і в поєдинку.

У наступному колі Стародубцева зустрінеться з новозеландкою Лулу Радовчіч. Вона в першому раунді несподівано переграла китаянку Чжен Ціньвень (4:6, 6:2, 6:4). Раніше в 1/32 фіналу пробилися українські тенісистки Даяна Ястремська та Марта Костюк.