Вімблдон-2024: Калініна безвольно поступилася нейтральній росіянці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Вімблдон-2024, 1-й раунд, жінки

Калініна – Аванесян – 0:2 (2:6, 3:6)

Принципове протистояння опонентки розпочали з обміну брейками. Та далі ініціативою завоводіла Аванесян. Вона ще двічі взяла подачі Калініної та завершила стартовий сет на власну користь за 31 хвилину.

За схожим сценарієм минула й друга партія. Щоправда, спершу нейтральна спортсменка оформила два брейки та пішла у відрив (4:1). У восьмому геймі українська тенісистка відповіла Аванесян взаємністю, але вже в наступному росіянка закрила і сет, і матч.

У наступному колі кривдниця Калініної зустрінеться зі співвітчизницею Людмілою Самсоновою. Матч запланований на 4 липня. Українка ж завершила виступи на мейджорі, поклавши на банківський рахунок 60 тисяч фунтів.

Раніше українка Байндль зачохлила ракетку після першого раунду змагань. Вона в двох сетах поступилася німкені Зігемунд. Наразі в 1/32 фіналу пробилися три співвітчизниці Калініної та Байндль – Ястремська, Костюк і Стародубцева.