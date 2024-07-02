ua en ru
Вт, 02 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уимблдон-2024: Калинина безвольно уступила нейтральной россиянке

Лондон, Вторник 02 июля 2024 20:18
UA EN RU
Уимблдон-2024: Калинина безвольно уступила нейтральной россиянке Фото: Ангелина Калинина потерпела неудачу в двух сетах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Ангелина Калинина проиграла российской теннисистке Элине Аванесян в первом круге Уимблдонского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Уимблдон-2024, 1-й раунд, женщины

Калинина – Аванесян – 0:2 (2:6, 3:6)

Принципиальное противостояние оппонентки начали с обмена брейками. Но дальше инициативой завоевала Аванесян. Она еще дважды взяла подачи Калининой и завершила стартовый сет в свою пользу за 31 минуту.

По схожему сценарию прошла и вторая партия. Правда, сначала нейтральная спортсменка оформила два брейка и ушла в отрыв (4:1). В восьмом гейме украинская теннисистка ответила Аванесян взаимностью, но уже в следующем россиянка закрыла и сет, и матч.

В следующем круге обидчица Калининой встретится с соотечественницей Людмилой Самсоновой. Матч запланирован на 4 июля. Украинка же завершила выступления на мэйджоре, положив на банковский счет 60 тысяч фунтов.

Ранее украинка Байндль зачехлила ракетку после первого раунда соревнований. Она в двух сетах уступила немке Зигемунд. В данный момент в 1/32 финала пробились три соотечественницы Калининой и Байндль – Ястремская, Костюк и Стародубцева.

К слову, ранее вспомнили историю успехов украинских теннисисток на Уимблдонском турнире.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Уимблдон
NEWS
Орбан меняет тактику. Зачем премьер Венгрии приехал в Киев и при чем здесь Мелони
Орбан меняет тактику. Зачем премьер Венгрии приехал в Киев и при чем здесь Мелони
DAILY
Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро
Юлия Акимова, Милан Лелич Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро