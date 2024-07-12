UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вімблдон-2024: Алькарас і Джоковіч організували рімейк торішнього фіналу

Фото: Карлос Алькарас вдруге поспіль пробився у фінал (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

Іспанський тенісист Карлос Алькарас і серб Новак Джоковіч перемогли в півфіналах Вімблдонського турніру 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Вімблдон-2024, 1/2 фіналу, чоловіки

Медвєдєв – Алькарас – 1:3 (7:6, 3:6, 4:6, 4:6)

Музетті – Джоковіч – 0:3 (4:6, 6:7, 4:6)

 

У стартовому сеті нейтральний росіянин Даніїл Медвєдєв створив гандикап проти іспанця (5:2). Утім, Алькарас зумів нав'язати конкуренцію і перевів партію у тай-брейк, де, однак, поступився. Піренеєць реваншувався у другій, гарантувавши перемогу з одним брейком.

У третьому сеті Алькарас узяв подачу російського тенісиста в четвертому геймі та зі стратегічною перевагою зумів повести в рахунку за партіями. На старті четвертого сету суперники обмінялися брейками, а в середині відрізку іспанський спортсмен вдруге взяв подачу Медвєдєва та довів матч до логічної перемоги.

Натомість Джоковіч розібрався з італійцем Лоренцо Музетті в трьох партіях. У першому сеті сербський тенісист оформив брейк у шостому геймі, але опонент спробував повернутися зворотним у дев'ятому. Проте, в наступному ж балканець узяв подачу Музетті ще раз і закрив партію.

У другому сеті італійський тенісист у дебюті спробував піти у відрив (2:0). Утім, Джоковіч у середині партії оформив і собі брейк, тож довелося грати тай-брейк. Там серб легко дотиснув Музетті. Третій сет досвідчений балканець розпочав із брейку, а в десятому з четвертої спроби реалізував матчбол і вдесяте (!) позмагається за титул.

Алькарас і Джоковіч зіграють у фіналі 14 липня. Торік іспанець і серб розіграли 5-сетовий фінал. Гору взяв тенісист із Піренеїв, а вирішальний поєдинок тривав 4 години 42 хвилини.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТенісНовак ДжоковичУимблдон