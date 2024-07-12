Вімблдон-2024: Алькарас і Джоковіч організували рімейк торішнього фіналу

Вімблдон-2024, 1/2 фіналу, чоловіки

Медвєдєв – Алькарас – 1:3 (7:6, 3:6, 4:6, 4:6)

Музетті – Джоковіч – 0:3 (4:6, 6:7, 4:6)

У стартовому сеті нейтральний росіянин Даніїл Медвєдєв створив гандикап проти іспанця (5:2). Утім, Алькарас зумів нав'язати конкуренцію і перевів партію у тай-брейк, де, однак, поступився. Піренеєць реваншувався у другій, гарантувавши перемогу з одним брейком.

У третьому сеті Алькарас узяв подачу російського тенісиста в четвертому геймі та зі стратегічною перевагою зумів повести в рахунку за партіями. На старті четвертого сету суперники обмінялися брейками, а в середині відрізку іспанський спортсмен вдруге взяв подачу Медвєдєва та довів матч до логічної перемоги.

Натомість Джоковіч розібрався з італійцем Лоренцо Музетті в трьох партіях. У першому сеті сербський тенісист оформив брейк у шостому геймі, але опонент спробував повернутися зворотним у дев'ятому. Проте, в наступному ж балканець узяв подачу Музетті ще раз і закрив партію.

У другому сеті італійський тенісист у дебюті спробував піти у відрив (2:0). Утім, Джоковіч у середині партії оформив і собі брейк, тож довелося грати тай-брейк. Там серб легко дотиснув Музетті. Третій сет досвідчений балканець розпочав із брейку, а в десятому з четвертої спроби реалізував матчбол і вдесяте (!) позмагається за титул.

Алькарас і Джоковіч зіграють у фіналі 14 липня. Торік іспанець і серб розіграли 5-сетовий фінал. Гору взяв тенісист із Піренеїв, а вирішальний поєдинок тривав 4 години 42 хвилини.