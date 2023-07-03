Вімблдон-2023: Світоліна вибила Вінус Вільямс, Цуренко переграла іншу американку
Українські тенісистки Еліна Світоліна, Катерина Байндль і Леся Цуренко по-різному стартували в основній сітці Вімблдонського турніру 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Вімблдон-2023, жінки, 1/64 фіналу
Цуренко – Лю – 2:1 (6:3, 3:6, 6:4)
Байндль – Фернандес – 1:2 (4:6, 6:4, 4:6)
В. Вільямс – Світоліна – 0:2 (4:6, 3:6)
Першою на корті з'явилася досвідчена Цуренко. 34-річна уродженка Рівненщини розпочала на рівних із американкою Лю. У середині сету вітчизняна тенісистка оформила перший брейк, а в дев'ятому геймі вдруге взяла очко на подачі суперниці зі США та закрила сет.
А ось друга партія виявилася конкурентнішою. Побільшало і брейків, але цього разу з ними склалося в Лю. Як наслідок, довелося грати третій сет. Там Цуренко швидко взяла "під нуль" гейм на подачі американки та здобула стратегічну перевагу. Згодом опонентки обмінялися брейками, а кінцівка була за українкою.
Натомість Байндль програла Фернандес перший сет. Вирішальним став десятий гейм. Українська тенісистка всуху поступилася на власній подачі, тож канадка вийшла вперед за партіями. Однак, у другому сеті Байндль взяла ефектний реванш – із двома брейками повела 5:2 і згодом реалізувала сет-пойнт.
У третій партії інтрига закрутилася до максимуму. Фернандес не відпускала українку, але й сама впродовж тривалого часу не могла піти у відрив. На рівних вони йшли до десятого гейму, а там Байндль несподівано легко здалася на власній подачі.
Нарешті найтитулованіша українка в історії Світоліна в двох сетах розібралася з іменитою американкою Вінус Вільямс. Культова тенісистка зі США хвацько стартувала, повівши 2:0 з брейком. Утім, екс-перша ракетка України концентрацію не розгубила, взяла 4 гейми поспіль, а потім і впевнено завершила партію.
Не віддала ініціативу Світоліна і в другому сеті. Вільямс-старша програла перший же гейм на власній подачі та подарувала українській тенісистці гандикап. Згодом зі ще одним брейком опонентки американка вже безнадійно "горіла" (1:4). Зрештою, Світоліна легко закрила матч перемогою.
До слова, раніше Цуренко розповіла про цинічний лист WTA щодо слідства проти тренера за критику організацію.
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