Вимагав відсоток з бойових: в Одесі на хабарництві викрили командира військової частини

Поліція та Служба безпеки України викрили на хабарництві командира однієї з військових частин. Він вимагав у підлеглих 30% з бойових виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

За даними слідчих, керівник військової частини вимагав у підлеглих 30% від додаткових грошових виплат за виконання бойових завдань. Свої вимоги він мотивував нібито потребами військової частини, зокрема на ремонт техніки.

Тим, хто відмовлявся платити, він погрожував створити штучні перешкоди на службі у вигляді виявлення неіснуючих недоліків у роботі, безпідставного переведення в інші підрозділи, зони бойових дій.

Таким чином з червня по грудень минулого року командир отримав від особового складу понад 400 тисяч гривень. Його затримали під час отримання "данини" за грудень в розмірі 41 тисячі гривень.

Під час затримання у нього провели санкціоновані обшуки в автомобілі та за місцем його мешкання. Було вилучено протиправний грошовий побір, мобільні телефони та банківські карти.

Згідно з чинним законодавством, правопорушнику загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.