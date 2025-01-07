Вымогал процент с боевых: в Одессе на взяточничестве разоблачили командира воинской части
Полиция и Служба безопасности Украины разоблачили на взяточничестве командира одной из воинских частей. Он требовал у подчиненных 30% с боевых выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.
По данным следователей, руководитель воинской части требовал у подчиненных 30% от дополнительных денежных выплат за выполнение боевых задач. Свои требования он мотивировал якобы потребностями воинской части, в частности на ремонт техники.
Тем, кто отказывался платить, он угрожал создать искусственные препятствия на службе в виде выявления несуществующих недостатков в работе, безосновательного перевода в другие подразделения, зоны боевых действий.
Таким образом с июня по декабрь прошлого года командир получил от личного состава более 400 тысяч гривен. Его задержали во время получения "дани" за декабрь в размере 41 тысячи гривен.
Во время задержания у него провели санкционированные обыски в автомобиле и по месту его проживания. Было изъято противоправный денежный побор, мобильные телефоны и банковские карты.
Согласно действующему законодательству, правонарушителю грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее РБК-Украина сообщало о том, что руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу поймали на коррупционной схеме.
Во время обысков у нее и ее родственников нашли только наличными почти 6 млн долларов в разных валютах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.