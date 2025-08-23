ua en ru
Вимагали гроші та прикраси: злочинці напали на матір військового на Харківщині

Субота 23 серпня 2025 11:06
Вимагали гроші та прикраси: злочинці напали на матір військового на Харківщині Фото: поліція затримала злочинців, що напали на матір військового (facebook.com/UANationalPolice)
Автор: Константин Широкун

Четверо чоловіків здійснили напад на матір військовослужбовця ЗСУ, вимагали у неї кошти та дорогоцінності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу національної поліції у Харківській області.

"Гастролери" знали, що син потерпілої є військовослужбовцем ЗСУ, та припускали, що кошти, зароблені ним на передовій, можуть зберігатися вдома у матері. Оперативники Управління карного розшуку та СБУ затримали нападників.

Деталі справи

Зазначається, що двоє нападників проникли до квартири, зв’язали потерпілу, наділи їй на обличчя маску, вчинили безлад у помешканні та почали вимагати гроші й золоті прикраси.

При цьому літня жінка мала лише 2 тисячі гривень, які відкладала на ліки. Вона запропонувала віддати ці гроші, однак нападники їх не взяли, забравши лише мобільний телефон.

Коли вони вийшли з квартири, одразу були затримані поліцейськими. Окремо затримані посібник та організатор злочину.

За даними національної поліції, нападникам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала агентів ГРУ, які готували підрив автомобіля ЗСУ та адмінбудівлі поліції у Вінниці. Спецоперація зірвала два теракти, що мали статися найближчим часом.

Окрім того, у Харкові правоохоронці спіймали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві українського військового та серії вибухів у місті. Він також планував вбивство голови ОВА Олега Синєгубова.

Також СБУ запобігла теракту у Полтавській області, затримавши агента РФ. Вона готувала підриви біля відділу поліції.

