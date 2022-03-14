На вилле окружения Путина могут поселить украинских беженцев
Французский активист захватил виллу экс-мужа предполагаемой дочери Путина и намерен поселить на ней беженцев из Украины.
Французский политический активист Пьер Афнер проник на виллу в Биаррице и снял видеоролик в поддержку Украины. На видео Афнер позирует на балконе и внутри здания виллы с украинским флагом в руках.
По его информации, что роскошная вилла на берегу Бискайского залива принадлежит бывшему мужу предполагаемой дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой Кириллу Шамалову. Интересно, что активист не просто записал видеоролик, но и сменил в здании замки и намерен разместить на роскошной вилле украинских беженцев.
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