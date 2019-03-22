Вилкула вызвали в НАПК

Всего НАПК вызвало 15 человек для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об админправонарушениях
Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции пригласило 15 человек прибыть в НАПК для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.
По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в НАПК вызвали:
- Вилкула Александра, народного депутата Украины;
- Кривохатько Вадима, народного депутата Украины;
- Гончарова Владимира, депутата Киеврады;
- Непопа Вячеслава, заместителя председателя КГГА;
- Ковешникову Татьяну, первого заместителя Председателя по вопросам аккредитации Национального агентства по аккредитации Украины;
- Бадахова Назира, начальника Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Киевской области;
- Олийныка Юрия, Коротичанского поселкового голову Харьковского района Харьковской области.
По признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения:
- Васьковского Максима, старшего оперуполномоченного Могилев-Подольского МРО УСБУ в Винницкой области;
- Рудковского Семена, бывшего старшего инспектора штурмового взвода № 2 (г. Житомир) военизированного формирования Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции;
По признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2017 год:
- Пличка Григория, депутата Черкасского областного совета;
- Иванову Аллу, судью Ровенского окружного административного суда;
- Зиброву Ирину, начальника отдела государственного экологического надзора (контроля) на таможенной территории Азовского моря Государственной Азовской морской экологической инспекции;
По признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением:
- Бондаренко Евгения, прокурора отдела прокуратуры Днепропетровской области;
По признакам непредставление сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии:
- Бондаренко Евгения, прокурора отдела прокуратуры Днепропетровской области;
- Водько Сергея, бывшего начальника управления внутренней безопасности в Волынской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции;
- Колака Валерия, главного государственного инспектора-ревизора ГУДФС в Харьковской области.
Напомним, НАПК приняло решение о начале проведения полных проверок следующих 100 деклараций топ-чиновников.
Ранее ведомство сообщало, что не может устанавливать признаки незаконного обогащения в 500 декларациях из-за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении.