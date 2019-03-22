Вилкула вызвали в НАПК

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции пригласило 15 человек прибыть в НАПК для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в НАПК вызвали:

Вилкула Александра, народного депутата Украины;

Кривохатько Вадима, народного депутата Украины;

Гончарова Владимира, депутата Киеврады;

Непопа Вячеслава, заместителя председателя КГГА;

Ковешникову Татьяну, первого заместителя Председателя по вопросам аккредитации Национального агентства по аккредитации Украины;

Бадахова Назира, начальника Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Киевской области;

Олийныка Юрия, Коротичанского поселкового голову Харьковского района Харьковской области.

По признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения:

Васьковского Максима, старшего оперуполномоченного Могилев-Подольского МРО УСБУ в Винницкой области;

Рудковского Семена, бывшего старшего инспектора штурмового взвода № 2 (г. Житомир) военизированного формирования Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции;

По признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2017 год:

Пличка Григория, депутата Черкасского областного совета;

Иванову Аллу, судью Ровенского окружного административного суда;

Зиброву Ирину, начальника отдела государственного экологического надзора (контроля) на таможенной территории Азовского моря Государственной Азовской морской экологической инспекции;

По признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением:

Бондаренко Евгения, прокурора отдела прокуратуры Днепропетровской области;

По признакам непредставление сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии:

Бондаренко Евгения, прокурора отдела прокуратуры Днепропетровской области;

Водько Сергея, бывшего начальника управления внутренней безопасности в Волынской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции;

Колака Валерия, главного государственного инспектора-ревизора ГУДФС в Харьковской области.

Напомним, НАПК приняло решение о начале проведения полных проверок следующих 100 деклараций топ-чиновников.

Ранее ведомство сообщало, что не может устанавливать признаки незаконного обогащения в 500 декларациях из-за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении.