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Вилкул: мы объединим Украину, которую раскалывали вопросами языка, веры и истории

Новости » Политика    05.07.2019 - 16:10
Вилкул: мы объединим Украину, которую раскалывали вопросами языка, веры и истории
Фото: форум в Ужгороде (opposition.com.ua)

Вилкул заверил, что "Оппоблок" выступает в защиту прав всех народов, населяющих Украину

"Оппозиционный блок" провел в Ужгороде форум "Языки нацменьшинств, религия, мультикультурность", в котором приняли участие представители органов местного самоуправления Закарпатья, восточных, центральных и южных регионов Украины, представители национальных меньшинств, эксперты, представители религиозных и культурных организаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Как заявил на Форуме выступил один из лидеров "Оппоблока" Александр Вилкул, Украина - мультинациональное и мультикультурное государство, и в этом сила, а не слабость.

"В рядах "Оппозиционного блока" мэры и представители местного самоуправления, депутаты, общественники, которые представляют все регионы нашей страны. Мы объединим Украину, которую власть умышленно пять лет раскалывала вопросами языка, веры и истории. Чтобы прикрыть непрофессионализм и воровство, власть натравливала людей друг на друга. Но мы остановим это и вернем людям достойную жизнь", - сказал он.

Политик заявил, что "Оппоблок" выступает в защиту прав всех народов, населяющих Украину.

"Это касается прав свободно говорить на своем родном языке и получать на нем образование, иметь возможность без ограничений исповедовать свои национальные конфессии", - подчеркнул Вилкул.

Он отметил, что консолидирующая идея заключается в создании богатой и сильной Украины, в которой есть место каждому, кто считает себя гражданином нашей страны. Для этого у "Оппоблока" есть детальная программа и разработанные законопроекты.

"Стране нужна реальная децентрализация, в том числе культурная и гуманитарная. Это значит, что люди на местных референдумах сами будут определять, какие праздники им праздновать, какие памятники ставить и на каком языке учить детей. При этом, государственным остается украинский язык", - отметил он.

Мэр Ужгорода Богдан Андреев, который входит в первую десятку списка "Оппоблока" на выборах в Верховную раду, подчеркнул, что Ужгород показывает пример того, как многие национальности могут жить в мире, работать и обогащать друг друга своими культурными традициями.

"Город Ужгород и Закарпатская область могут быть примером для всей Украины - как более 100 национальностей Закарпатья могут свободно использовать свой язык, свои культурные традиции", - сказал Андреев.

Выступающие на Форуме отметили, что Закарпатская область - в числе тех, кто реально пострадал от националистической политики уходящей власти, когда ущемлялись гуманитарные интересы венгров, словаков, русских, ромов, наравне с украинцами, населяющими этот регион.

Первый заместитель главы облсовета, заместитель главы Закарпатской областной организации "КМКС" Партия венгров Украины" Иосиф Борто отметил, что у всех граждан Украины должны быть равные возможности для получения образования на родном языке.

"Реальная защита прав национальных меньшинств позволит восстановить дружественные отношения со странами – соседями", - отметил Вилкул.

По итогам Форума была принята резолюция. В ней, в частности, говорится о том, что одной из первоочередных задач нового парламента является реализация программы "Оппоблока", направленной на отмену дискриминационных законов и реформ, объединение страны и защиту прав национальных меньшинств.

Ключевым положением резолюции стал пункт о необходимости восстановления в Украине мира и гражданского согласия.

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Новости Украины Александр ВилкулОппоблок
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